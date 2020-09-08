《華視晨間新聞》主播連珮貝將於10月下旬迎接第2個小孩，日前他們夫妻與女兒特別拍攝全家福孕婦寫真，一家人笑容洋溢幸福感，她也再次穿上婚紗展現高挑好身材。她自曝是婚紗控笑說：「結婚時拍了5次婚紗，懷孕又是可以穿婚紗的時刻，怎會錯過，但老公已經快受不了。」即使老公放話不再拍婚紗，她還是準備等二寶出生後，再拍一家四口的全家福做紀念。

連珮貝透露這次懷孕前期孕吐比之前懷女兒時還嚴重，當時就在想是否性別不同，但因懷孕期間皮膚並沒變差，讓她和先生想說這胎應該是女生，先生和女兒很期待家中再添一個妹妹，所以5月做高層次超音波寶寶時，得知是男寶時大家都很驚訝。連珮貝夫妻還特別舉辦性別揭曉派對，用切蛋糕的方式來揭曉二寶性別，她笑說：「生完這胎就準備要封肚，不準備再生了，雖然長輩嘴上說男、女生都好，但當他們看到蛋糕切開來是藍色餡料（男寶），內心喜悅還是完全藏不住。」

連珮貝全家福洋溢快樂。（華視提供）

因懷孕後身材需要很長時間的恢復期，連珮貝一度很抗拒再生一胎，但因女兒大寶一直很想要1個妹妹陪伴，才讓她催生第2胎，在還不知道二寶性別時，她曾問女兒：「如果弟弟怎麼辦？」沒想到女兒竟回：「那就沖馬桶丟掉！」嚇得她趕緊去找幾本繪本故事書來教育。而她自認是一個工作狂，透露在得知懷上二寶時，就和當初帶女兒的褓母預約好，準備做完月子就把二寶送過去，準備重回新聞工作崗位。

連珮貝孕婦寫真超美。（華視提供）

懷孕過程中，也發生一段烏龍小插曲，連珮貝表示在上個月突然變得很頻尿，她以為是寶寶變大壓迫到膀胱，導致她一直想上廁所，有一次更是上廁所時突然見血，讓她當下以為寶寶發生什麼事，急到哭出來，好險後來證實是因為膀胱炎，之前看到的血是血尿，休息一周身體就慢慢恢復了。她也感謝老公一直很貼心，因為平常家事都是老公在做，也是老公在幫女兒洗澡，這次懷孕，老公也是隨時接受她的召喚，滿足她「今晚想來點什麼的願望」。

(中時 )