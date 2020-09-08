108課綱國二歷史將在新學期正式上路，但著名的史記、三國與唐朝楊貴妃、安史之亂等悉數刪除，不少老師擔心孩子會少掉閱讀歷史的趣味，更再度引發「去中」爭論。對此不少年輕人指出，歷史課本刪除三國其實沒有差別，因為打遊戲所獲得的資訊遠比課本學到的還多。

國二歷史新課綱上路，消息傳至PTT後也引發廣泛討論，對於是否擔憂再也無法吸收三國資訊，不少鄉民也紛紛表達自己看法：「學生是熟三國演義跟電動，沒人在念正史」、「本來的課本就只有輕輕帶過，也學不到什麼」、「三國大家都比老師熟了」、「我上歷史都聽不懂老師在說啥，玩電動馬上了解」、「國中三國也只會講赤壁之戰，之後分三國，沒了」、「打遊戲比上歷史課學得更快」、「雖然可惜，但近代的東西比較重要」、「課本的三國史本來就沒啥趣味性」、「對三國熟的絕對都不是從歷史課本學的」、「手遊教的比老師好多了XD」。

但也有人持反對意見：「三國史真的很精彩，沒了很可惜」、「會不會遊戲打完，唸到正史才知道關羽是男的...」、「那地理課是不是也要廢掉了」、「雖然三國自己看就好，但是不教真的是愚民」、「以後大家會學成含淚斬馬超了」、「台灣只要懂芒果乾就好囉，多念幾頁歷史就懂國際情勢」、「改課綱前有充分讓老師知道要怎麼改怎麼備課嗎？沒有的話老師要怎麼知道怎麼教」、「沒事，學生越笨，票越好騙」、「到時候學生都把三國演義當正史，哪天小朋友跟我說關羽很正，我還真不知道該怎麼辦」。

針對新課綱爭議，教育部長潘文忠提到，不論台灣史、中國史或世界史，在國際互動的趨勢下，區域互動都非常密切，因此新課綱也特別強調分域之間的關聯性，因此108歷史課綱並沒有去中國化，反而是要引導學子對所屬未來世界當中，由認識台灣，進而對中國與世界歷史產生了解，並從中培養問題解決能力，進而累積出世界公民的涵養。

(中時新聞網)