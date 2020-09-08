傳聞美國政府擬將中芯國際列入制裁清單，引發相關產業鏈的連鎖效應。由於中芯也為中國編碼型快閃記憶體（NOR Flash）「龍頭」兆易創新代工，供貨給蘋果生AirPods的NOR晶片，一旦中芯遭美方封殺，市場憂心將阻斷兆易創新供貨，連帶地將使蘋果需要的NOR晶片斷供。

香港經濟日報導，受美方擬封殺的消息影響，中芯7日股價一日暴跌超過22%，但在台股上市的聯電、世界等台廠，因與中芯有最直接競爭關係，市場預期將迎來轉單，逆市大幅上漲。另外，也有相關人士指出，蘋果若沒有兆易創新代工的供貨，仍可以透過轉向旺宏、華邦等台廠採購，應付NOR晶片斷鏈的問題。

報導指出，兆易創新與長江存儲是內地兩大記憶體指標廠，其中，兆易創新主攻NOR芯片及微處理器（MCU），並打算跨足儲存型快閃記憶體（NAND Flash）與DRAM，與長江存儲發展策略相近。兆易創新是目前中國最大、全球第四大NOR芯片供應商，長江存儲則全力發展3D NAND Flash，只是兆易創新的產品大多委託晶圓代工廠生產，尤以中芯為主；長江存儲則是自己開發並設廠生產。

報導並強調，根據工研院產經國際所調查，兆易創新目前是中芯前10大客戶，一旦中芯遭美方列入貿易制裁負面表列清單，不僅重創中芯晶圓代工業務，也將波及兆易創新供貨；其中，連帶令蘋果需要的NOR芯片的供應恐受礙AirPods生產會否受影響尚是未知之數。

(中時新聞網)