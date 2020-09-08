川普政府近期打算針對大陸晶圓代工龍頭中芯國際進行封殺，這可能導致大陸在半導體自主化上又一重大挫敗，然而，根據內部文件顯示，川普政府會決定該動作，主要跟美國國防承包商SOS International LLC的一份關鍵報告有關。

據《華爾街日報》報導，美國國防部一位發言人表示，包括美國國防部在內的一些美國聯邦政府機關，正在討論是否把中芯國際列入實體清單。在此之前，大陸電信設備巨頭華為去年5月遭到美國政府列入實體清單後，該公司的晶片來源成為問題，所幸當全球晶圓代工龍頭台積電所使用的技術大多來自自行研發，但在今年川普政府再度加緊禁令，導致包括台積電等在內的晶圓代工廠、聯發科以及高通等採購中介商，將在9月15日起無法出貨給華為。

這時間為何川普政府要封殺中芯國際？SOS International LLC公布上個月一份研究報告指出，中芯國際與解放軍關係密切，這份報告在參與此次評估的美國官員間盛傳。報告提到，中芯國際與一家大型大陸國防集團密切合作，與該集團有合作關係的大學研究人員都是採用中芯國際的產品。其中一家大陸軍事院校，美國商務部在2015年將其列入實體清單，因為該院校涉嫌設計用於類比核子試驗的超級電腦晶片。

美國商務部工業安全局(Bureau of Industry and Security，BIS) 負責監督對美國敏感技術出口的限制的管理，都已經接獲該報告內容。

中芯國際一名發言人則是對該報告嚴正否認，提到該公司創立之初就沒有與大陸軍方來往，並提到該公司的半導體產品及服務皆僅用於民用和商用終端使用者，並提到美國商務部多年來核發許可證給予中芯國際，保持與美企的業務往來，所以他們對該報告的指控相當不解，希望能以誠懇、開放、透明的態度，與美國各相關政府部門溝通交流，化解可能的歧見和誤解。

世大半導體創辦人張汝京2000年在公司遭到台積電收購後，帶著百餘名的工程師前往大陸市場，並創辦中芯國際，並在上海找來16家投資機構募資，開始拓展0.25微米、0.18微米，甚至到90奈米的晶圓代工業務，不到3、4年，中芯國際就成為全球第三大晶圓代工廠，張汝京也被稱作「中國半導體之父」。

也因如此，中芯國際遭到台積電控告侵權，最終在2009年底，台積電勝訴，中芯國際判賠2億美元以及中芯國際10%股權，時任中芯國際總裁的張汝京也被迫下台。隨著前台積電前研發處長、中芯國際聯合首席執行長梁孟松在300天內帶領該公司突破14奈米製程研發困境，並在2019年讓營運出現起色，中芯國際更在今年7月回歸A股，成為大陸半導體自主化的重要支柱。

面對華為禁令，梁孟松在8月7日證實，中芯國際會遵守國際規定，「我們絕對不做違反國際規章的事」，也就是說，讓大陸晶圓代工龍頭替華為生產先進製程晶片夢碎，如今連中芯國際都可能遭到美方制裁，大陸半導體產業面臨困境雪上加霜。

(中時新聞網)