德國柏林沙里泰醫院7日宣佈，被送往該院搶救的俄羅斯反對派人士納瓦尼已從昏迷中甦醒，正在脫離呼吸器。他的狀況有所改善，已能對語言刺激做出回應。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫3日表示，德國及其他歐洲國家不應過早就所謂的納瓦尼中毒事件下定論，俄方機構正在進行必要調查，俄方願就此進行對話

(中時 )