疑似遭下毒的俄反對派人士納瓦尼從昏迷中甦醒 22:252020/09/08 中時 諶悠文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 俄羅斯反對派人士納瓦尼。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國柏林沙里泰醫院7日宣佈，被送往該院搶救的俄羅斯反對派人士納瓦尼已從昏迷中甦醒，正在脫離呼吸器。他的狀況有所改善，已能對語言刺激做出回應。 俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫3日表示，德國及其他歐洲國家不應過早就所謂的納瓦尼中毒事件下定論，俄方機構正在進行必要調查，俄方願就此進行對話 (中時 ) #納瓦尼 #反對派 #甦醒 #德國 #進行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 主人過世沒人發現愛犬吃腐屍2周 內疚4年才走出陰霾 09:352020/09/08 萌寵 欣興昆山廠失火 未傳傷亡 04:102020/09/08 焦點新聞 遭下毒俄反對派領袖已清醒 德醫院：病況好轉 22:152020/09/07 國際 世貿組織開始遴選新任秘書長 南韓、非洲候選人呼聲高 16:462020/09/07 國際 5旬婦遭鼠咬患漢他病毒出血熱 今年累計8例創新高 14:102020/09/08 生活 掃蕩反政府勢力 白羅斯當局光天化日擄走反對派領袖 21:292020/09/07 國際 找出產業痛點的解決方案 台灣微軟黑客松三強出線 10:062020/09/08 財經 北市托嬰中心又驚傳保母重壓哄睡 網痛斥：根本殺人未遂 07:572020/09/08 社會 只差72公分 德標槍名將 一擲逼近世界紀錄 04:102020/09/08 運動天地 赴海峽論壇 王金平：為緩和兩岸緊張、確保台海和平而去 13:402020/09/08 政治 國際熱門新聞 金髮美女教師車震小學生 曝因：「比我老公的還要大」 - 國際 女獄警飢渴與強暴犯牢中嘿咻 同仁：「看到兩人赤裸激情纏綿」 - 國際 捷克議長上CNN曝：從未稱台灣為獨立國家 - 國際 前心腹爆料：川普色盯女兒稱「屁股真讚」對環球選美佳麗「全都要」 - 國際 2020美大選》拜登民調再度領先川普2位數 但一大隱憂曝光 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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