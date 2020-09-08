獲得俄羅斯政府核可的全球首支新冠肺炎疫苗「史普尼克Ｖ」（Sputnik V）已經開放民眾接種，近期將提供各地使用，首都莫斯科預計在今年底或明年初將對市民展開大規模注射。俄羅斯新冠疫苗僅進行不到兩個月的人體實驗就獲得官方批准，引發外界質疑其功效及安全性，為這項疫苗計畫提供資金的主權財富基金「俄羅斯直接投資基金」執行長德米崔耶夫7日親上火線，說明俄羅斯採用的是獨特的人類腺病毒雙載體技術。

面對一些西方國家和企業的批評與質疑，德米崔耶夫否認俄羅斯竊取別國的相關研究，直言俄羅斯採用兩種不同的人類腺病毒載體——Ad5和較不常見的Ad26腺病毒進行首次和二次注射。俄國已用這種技術研發出伊波拉病毒疫苗，曾在非洲地區使用。如今為了研發新冠疫苗已對雙載體技術進行改良。

他表示，美國嬌生集團採用的只有Ad26載體，而中國康希諾生物股份公司（CanSino）則用了Ad5載體，而「史普尼克Ｖ」疫苗用了兩種載體。美國嬌生集團和中國康希諾公司的研發不僅確認了俄羅斯方法的優點，還彰顯俄羅斯疫苗的優勢，因為研究顯示，採用這兩種載體能夠比用一種載體產生更好的結果。

(中時 )