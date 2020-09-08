新加坡國營投資公司淡馬錫周二（8日）發布年度報告指出，受新冠疫情重創金融市場，導致上年度（截至3月底）股東回報率跌至負2.28％；另外該公司上年度對中國大陸的曝險也首度超出新加坡。

淡馬錫在報告中指出，上年度資產組合淨值為3060億美元，比去年創新高的3130億美元下滑2.2％，反映新冠疫情年初以來對全球金融市場造成衝擊，淡馬錫也無可性免受到拖累。

然而這也使得該投資公司上年度股東回報率降至負2.28％，低於前一年度的1.49％。若將時間拉長到10年，股東回報率則為5％，也不及一年前的9％。

淡馬錫董事長林文興表示，隨著疫情尚未出現平息跡象，導致前景仍然籠罩高度不確定性與複雜性。不過他強調淡馬錫承諾將持續強化投資能力與引進新策略，讓公司能安然度過這次風暴。

淡馬錫上次股東回報率跌至負值是在2016年的負9.02％。不過更慘的還是2009年金融風暴，當時股東回報率銳減至負29.6％，至於2003年受Sars疫情重創，回報率也跌到負18.8％。

報告還顯示，雖然淡馬錫資產配置重心仍以亞洲為主，不過它對大陸的曝險已首度超過新加坡。

(工商 )