鈺齊-KY（9802）8日公布8月合併營收11.67億元，月增1.99％、年增0.44％，已連續2個月創下今年單月新高。鈺齊表示，基於產銷模式特性及營收認列時點，公司的經營成果與財報表現之間，常存有時間落差，故累計今年前八月合併營收74.6億元，年減12.02％，但受新冠肺炎疫情衝擊的負面影響幅度，已逐漸收斂。

鈺齊-KY說，雖然當前全球疫情仍未止歇，但隨著恐慌情緒逐漸降溫，在後疫情時代，全球生產與商業活動，已逐步重啟運作，而大部分品牌客戶，在疫情爆發之初，所採取各項調配措施，如遲延下單或遞延拉貨，已陸續重回正軌，更可見部分提早拉貨跡象。

因此，集團經營成果可望逐季提升，復甦態勢已從第三季轉趨明朗，而第四季及明年首季的營運成長動能，將可更為明確。

鈺齊-KY正積極為今、明年新品牌客戶，陸續加入量產行列，做好充分準備，並將持續加速自動化生產導入與新鞋款開發進度，以期滿足新、舊品牌客戶的多元需求，全面發揮集團多品牌、多產區的接單優勢，為集團下一階段的發展藍圖與企圖，全力建置打造更為優質的營運成長基磐。

(工商 )