《天下雜誌》今天公布2020年縣市首長施政滿意度調查，六都中新北市長侯友宜滿意度居冠，其次是桃園市長鄭文燦；而在全台21個縣市首長排名中，台北市長柯文哲竟然敬陪末座，這讓台北市民忍不住想問，究竟是為什麼一個堂堂首都會淪落至此？

網友發文指出，柯文哲2014剛上任的時候，施政滿意度都相當高，這個狀況大約維持半年，大概是施政將近一年或施政一年多後滿意度開始下滑，經常不滿意大於滿意的狀況，在世大運前後民調有反彈，2018順利連任後又回到世大運前的標準。

同樣是個人魅力高的政治明星，馬英九當市長時滿意度民調都滿高的，這就讓人相當好奇，為什麼多數台北市民不滿意柯文哲？究竟是發生甚麼事，讓一個過去人氣這麼高的柯文哲、台北市府「淪落至此」？

該文引來網友們熱烈討論，完全不留情面，紛紛指出「柯文哲就不做事又愛牽拖，像這次就在那邊扯民進黨，不肯承認自己心中只有選舉」、「沒了陳菊和DPP幕僚幫粉飾塗抹，CF真相就是如此」、「柯文哲幹的爛，就牽拖北市民刁，這才是柯文哲沒救的地方」、「沾染政治，為反而反，失去初衷！」、「再嗆民眾人在福中不知福啊」、「他第二任就無心市政，只想跟藍綠一爭高下，忘了初心」。

(中時新聞網)