低血壓很普遍，在台灣，每百人就有1~2人有低血壓症狀。血壓偏低的人可能經常感到疲勞、乏力、昏昏欲睡，牽動情緒、社交與生活品質，更有研究顯示慢性低血壓可能提升日後失智風險，推測這個現象源於腦部長期血流灌注不足。其實，慢性低血壓有機會藉由調整營養、作息、心態而改善，中醫也可協助「補虛」。

30歲的小芸最近特別容易疲累，精神難以專注，一日走到血壓計旁伸手量壓，發現舒張壓落在正常值以下。她尋求中醫協助，中醫師評估發現，小芸長期為維持體態，吃得少且不太吃肉，可能因此使得體質失調，逐漸走向氣血兩虛及低血壓。一般來說，成人收縮壓低於90、舒張壓低於60毫米汞柱（mmHg），就屬低血壓。據統計，每百人就約有1~2人有低血壓，女性略多於男性。低血壓依據成因可概分為原發性、以及用藥或疾病造成的次發性低血壓。相較於次發性低血壓，原發性低血壓的原因不甚清楚，不過中醫認為，個人的性格、日常飲食與生活習慣對於血壓高低有一定程度的影響。

營養失調、熬夜過勞都可能導致低血壓

義守大學學士後中醫學系教授陳旺全說，中醫檢視人體健康時，關注這個人的氣血循環是否通暢，所謂氣血循環包含有形的物質循環與無形的能量循環，兩者間又可互相轉化。氣血循環通暢與否，也與血壓調節息息相關。原發性低血壓可能來自先天遺傳，也可能肇因於後天失養，舉例來說，營養失調、熬夜過勞、思慮過度、久坐不動，均可能造成氣虛陽弱、脈氣鼓動無力，血壓就高不起來。

嘉義長庚醫院中醫科主任楊曜旭解釋，營養失調（像是過度減肥而缺乏足夠養分）的人，可能缺乏氣的生成原料，進而產生氣虛體質；長時間工作、熬夜追劇、思慮過度，則可能因過度耗氣導致神疲乏力、呼吸氣短、語聲低微、懶言等氣虛症狀。氣虛體質的人可能持續發展演變成陽虛體質，患者除了氣虛症狀，還經常伴隨怕冷、手腳冰冷、自汗（白天不正常出汗）、不渴、味覺減退、小便清長、大便溏薄等。中醫所謂的氣與血可互相轉化，氣虛可能影響造血，使體質演變成氣血兩虛；氣血兩虛也有可能源於飲食失調，氣、血的原料雙雙不足所致。患者除了氣虛症狀，還經常伴隨頭暈、心悸失眠、面色蒼白無華，有時甚至會手足麻木。

何時該就醫？中、西醫怎麼選？

不少低血壓患者與這些症狀和平共處，但慢性低血壓不僅使人氣虛乏力，有研究顯示，長期下來還可能增加腦血管病變、中風偏癱以及失智等風險，因此血壓還是要維持在標準範圍才行。陳旺全說，一般建議收縮壓與舒張壓分別應低於120、80mmHg；倘若血壓偏低，也就是收縮壓低於90、舒張壓低於60mmHg，可能就需要調整生活習慣或評估是否需要就醫。楊曜旭也說，原發性低血壓倘若不影響日常生活，一般建議優先調整日常習慣來改善症狀；如果需要就醫，這類型患者適合尋求中醫協助。次發性低血壓患者則需要找到造成低壓的根本原因，經專業醫師評估後才知道適合看中醫或西醫。「中西醫在臨床上的定位不太一樣。好比有一台機器，零件都沒有壞，但運作起來就是怪怪的，這樣的機器在西醫眼裡或許沒問題，不過中醫可進行功能性的調整，助其運作更順暢，」楊曜旭說。

中醫辨證論治，不同體質對應不同處方

中醫辨證論治，臨床上會針對氣虛、陽虛、氣血兩虛等體質的人投以不同處方。楊曜旭說，氣虛的病人可透過補氣藥方進行治療，像是補中益氣湯，方中的人參可大補元氣，黃耆、升麻、柴胡亦有補氣升陽之效。陽虛是氣虛病情進一步加重的情形，因此針對陽虛患者單用補氣藥物並不足以處理疾病，還須用上甘草乾薑湯、四逆湯、理中湯等藥物來強化新陳代謝、旺盛血行，達到回陽復氣之效。如果患者同時有氣虛與血虛症狀，就需同時使用補氣與補血方劑，像是歸脾湯，方中除了有人參、黃耆等補氣藥，還有當歸、龍眼肉等補血藥物；又像是八珍湯，人參、白朮、茯苓、當歸、川芎、白芍、熟地黃、甘草、生薑、大棗共服，可調和營衛之氣、雙補氣血。

預防低血壓，不必刻意補充咖啡、高鈉、高膽固醇食物

低血壓的發生與日常生活習慣可能有不小關聯，建議患者應全面檢視與調整生活習慣，並且定時測量監控自己的血壓。好的生活習慣像是：

1.均衡飲食：依照國民健康署《每日飲食指南》均衡攝取六大類食物，讓人體有足夠的養分充盈氣血，讓臟腑健康運作。

2.適度運動：運動可促進氣血活絡、改善低壓症狀，還可加速代謝體內廢物、維持心情愉悅等。因此平時要避免久坐不動，安排定期運動，游泳、爬山都是好選擇。

3.作息規律，適度放鬆：睡眠時間規律，念書或工作一段時間後適度放鬆，並且敞開心胸、維持平穩情緒，可避免過度耗氣造成氣虛。

4.夏季外出多補水：夏季氣溫高、容易讓血管擴張，可能使低血壓症狀更易發生。因此外出注意多補充水分，避免脫水帶來的低壓症狀。

5.起身速度放慢：人體從坐臥到直立的速度太快時，可能讓低血壓帶來的不適更明顯，清晨或夜半起身時尤其容易發生跌倒。無論何時，起身時速度都應放慢。

6.不必刻意補充咖啡、高鈉或高膽固醇食物：理論上，咖啡能刺激心跳加速，高納飲食會造成留在體內的水分增加、血液量增加進而使血壓增加，但楊曜旭認為，這些均非治本之道，高膽固醇飲食更是藉由造成動脈硬化讓血壓上升，反而更不健康。

7.可沖泡簡易養生茶：低血壓感到不適、但自覺未必要就醫時，陳旺全建議，可自備黃耆15克、當歸5克、肉桂1克、紅棗5~6顆，以1,000毫升水煮約25分鐘，放涼即可飲用；可天天喝，直至症狀緩解。不過，若要進一步使用其他更強的補氣益血藥材，要先諮詢合格中醫師，以免錯補更傷身。

(中時新聞網)