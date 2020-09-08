近日股價瘋狂飆漲的創業板股「天山生物」8日晚間宣布，自9日起停牌，自披露核查公告後復牌，提醒廣大投資者注意二級市場交易風險。深交所也直指，該檔個股存在短線資金接力炒作特徵。

新浪財經報導，深交所8日晚間指出，天山生物2日復牌後，股價大漲，交易明顯放量，短線資金接力炒作特徵凸出。一是買入以個人投資者為主，買入金額占比超過97％。二是參與交易帳戶眾多，戶均交易金額小。

深交所表示，9月8日戶均交易人民幣（下同）4.1萬元，參與交易戶數5.52萬戶，是8月19日0.41萬戶的13.46倍。從買入居前帳戶交易習慣來看，平均持股時間短，多為1至3天，短線交易特徵明顯。

東方財富網報導，天山生物基本面表現甚差，卻自8月中旬以來急速飆出多個漲停板。截至8日盤，天山生物再度漲停，收報人民幣34.66元，單日漲幅20.01％，12個交易日漲幅近500％。

(工商 )