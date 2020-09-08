經濟合作暨發展組織（OECD）最新報告指出，新冠肺炎疫情導致學校教育中斷，可能讓未來80年的全球經濟產出減少1.5％，以美國而言，代表15.3兆美元的經濟損失。若是教育中斷延長至下一學年，損失金額將更可觀。

報告指出，「學習流失將導致技能損失，擁有技能關係到生產力。」

全球政府關閉學校來抑制新冠肺炎病毒蔓延，OECD在報告中表示，疫情影響OECD 35個會員國的學校教育，多數學生至少少上了10周的面對面課程，相當於一年學校教育的三分之一。受疫情影響較輕者少上課7周，大陸部分地區甚至流失多達23周課程。

新冠肺炎疫情也拉大貧富階級的教育機會落差。防疫期間，許多學校改採遠距教學，能夠上網、家有電腦和有家庭支持的學童，教育機會較不受影響。

報告寫道，「資源較多的階級能在學校關閉期間找到替代的學習機會，但弱勢族群在學校關閉時，也失去了學習的機會。」

OECD指出，即使學校重新開放，教育依然面臨考驗。學校必須想辦法讓學生返校上課，同時又不致造成新一波疫情感染。

根據報告顯示，疫情造成全球經濟急速萎縮，教育預算縮減的風險隨之上揚。政府將公共基金分配給衛生和社會福利，侵蝕了教育經費。此外，由於經濟疲弱和失業率躥升，民間資金也將更為稀少，皆不利教育發展。

OECD的報告預測在本世紀（2100年）結束之前，疫情對國內生產毛額（GDP）的影響，意即對未來80年經濟產出的衝擊。

澳洲迪肯大學（Deakin University）資深教育講師羅伊（Emma Rowe）對此表示，現在預測學校關閉的長期經濟影響還太早，她也對學校教育中斷會對經濟造成數十年的影響感到質疑。

(工商 )