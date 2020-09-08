美國總統川普近日捲入醜聞，被指曾經在2018年侮辱一戰陣亡將士為「魯蛇」（Losers）。《香港經濟日報》8日報導說，時任白宮國家安全顧問波頓雖然已跟川普反目成仇，但仍然為川普開腔平反，指侮辱陣亡將士的說法是錯誤（simply false）。

據報導，波頓7日亮相福斯電視台節目，談及川普涉嫌侮辱陣亡將士的醜聞。他表示：「根據那篇文章所說，總統對士兵和葬於公墓人士的貶損言論，是跟他當日下午不出席儀式的決定有關，而這是錯誤的。我不知道是誰告訴作者，但這是錯誤。」

當時仍然擔任白宮國安顧問的波頓續指，川普2018年底訪問法國期間，取消到訪埋葬一戰陣亡美軍將士的公墓，是基於天氣因素，而非川普鄙視那些陣亡將士。

說法明顯跟近期「爆料」的《大西洋》（The Atlantic）月刊有分別。《大西洋》月刊引述多位官員談話指出，川普2018年11月訪法行程中，官員本來打算安排他，親訪一戰陣亡美軍的長眠之地─埃納馬恩陣亡將士公墓（Aisne-Marne Cemetery）。官員告訴川普，雖然下雨又起霧不宜搭直升機，不過仍可驅車前往。沒想到川普稱墓地葬的「都是魯蛇和蠢蛋（suckers）」，又擔心雨水弄溼頭髮，硬是不肯前往。最後白宮的說法是，墓地位在巴黎城外80公里，總統車隊要行經這一大段路程，法方在安排維安上，時間太急迫。

波頓憶述，時任白宮幕僚長凱利詳細陳述了不出席儀式的理據，川普接納，於是取消有關行程。川普和白宮之前也曾經就這項醜聞作出澄清。

(中時 )