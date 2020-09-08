伊朗空軍副司令哈米德·瓦希迪準將(General Hamid Vahedi)說，已決定「研製重型戰鬥機」，這將是伊朗的第2種自製戰機計畫。前一種「天河」戰機(Kowsar)是完全仿造美製F-5E虎式(Tiger II)，那麼這次的重型戰機計畫，可能就是仿造美製F-14雄貓(Tom Cat)了，難度相當大。

戰機世界(Fighter Jets World)報導，天河戰機於2018年研製成功，並已開始批量生產。天河的原型F-5E，是一種設計簡單堅固的輕型戰機，所以模仿起來難道不算太大，伊朗軍方可能還能夠自行改裝較新式的航空電子系統，使其能跟上現代作戰環境。

如今伊朗空軍指揮官又提出重型戰機研製計畫，這引起了廣泛的猜測，伊朗現有的重型戰機2種，都來自美國，一種是F-4E 幽靈式(Phantom II)，第二種是F-14A雄貓式(Tom Cat)。

兩種戰機相比，F-14又比F-4更大更重了，是當今世界上最重的第4代戰機。

伊朗會改造哪一種？是個值得討論的問題，戰機世界認為，伊朗的國防部門為了維持F-14的運作，長久以來一直在自行開發維修系統，等於是試著自己「山寨」F-14的零配件，甚至啟動了專門的工業基地，就目前已知，伊朗F-14已進行了300多次修改，包括更換雷達、更改航空電子設備和電子作戰系統，甚至已經仿造了F-14的專用武器，也就是AIM-54「鳳凰飛彈」(Phoenix)，稱為「智慧90」(Fakour 90)。

伊朗自製的智慧90長程空對空飛彈。(圖/tasnim)

「智慧90 」長程空對空飛彈已於2018年量產，那麼伊朗應該就會研發能夠與之匹配的重型戰機，因此發展仿效F-14，可能是一種更具成本效益的選擇。

不過，想要以逆向工程的方式來自製F-14，絕不是一件容易的事，雖然F-14已問世超過50年，但是它的許多工藝技術仍然相當困難，包括她複雜的可變後掠翼系統，伊朗完全沒有這方面的基礎。

所以另一種看法認為，伊朗可能會從其蘇聯製造的MiG-29A汲取靈感，當然， MiG-29並非重型戰機，分類上屬輕型戰機，但是「重與輕」可能是相對的比較，伊朗對「重量級」的定義，說不定並非國際定義，而是相對於輕巧的「天河戰機」的稱呼。

(中時新聞網)