布局數位轉型培育數位人才在地發展，「2020南區數位創新職涯博覽會」將於13日在成功大學中正堂登場，當天將釋出超過1200個科技與數位創新職缺，南部職缺最高年薪上看220萬！

專注於數位與科技人才媒合的Yourator數位人才媒合平台創辦人陳秋瑜，引述經濟部產發局「2020-2022智慧機械產業專業人才需求推估調查」，表示台灣應推動產業自動化、數位化及智慧化，期達到產業轉型、產業創新與產業加值化，預計專業人才需求量為1萬2700人，此次博覽會超過60家企業徵才，300種科技與數位創新職缺，需求人才數量超過1200名，希望協助台南搶占此波產業轉型人才需求潮，讓相關產業職缺與在地人才留在地方，以利未來發展。

台南市長黃偉哲、立法院數位國力促進會劉世芳會長今天也特別偕同科技部南部科學園區管理局、財團法人資訊工業策進會等為此南臺灣第一場專注智慧製造、金融科技、網路行動技術、人工智慧、智慧醫療等數位創新科技的徵才博覽會進行啟動儀式。

黃偉哲上任後，積極推動台南產業轉型，並以科技加值，成功吸引亞馬遜(Amazon)、寶蘊凌科(Linker Networks)、谷歌(Google)和艾司摩爾(ASML)等外商投資台南，創造更多在地工作機會。隨著台南科技人才需求攀升，黃偉哲自許希望藉由此場徵才博覽會，持續帶動南台灣數位轉型，吸引企業來台南投資，創造更多在地科技職缺，讓年輕人不再北漂。

尤其，隨著蔡英文總統的大南方計畫即將逐步落實，台南更希望藉由此場盛會彰顯作為大南方科技領頭羊的角色。

立法院數位國力促進會會長，同時也是高雄的立法委員劉世芳也偕同科技部南部科學園區管理局鄭秀絨副局長、財團法人資訊工業策進會地方創生服務處洪毓良副處長、智慧製造促進會南區林炳輝會長等產業先進一同見證這場臺灣南部數位發展的歷史。

鑒於數位人才處於數位轉型政策的關鍵位置，立法院數位國力促進會成立的首要創舉便是與美國在台協會共同推出人才循環大聯盟計畫，希望從國際交流與新創培育等方面落實台灣數位人才培育，此場博覽會無疑是最佳案例。

(中時 )