身體若是出現任何不適都要趕緊就醫，免得錯失治療的黃金時機。泌尿科醫師歸家豪分享一個案例，一名50多歲的公務員出現屁股痠痛的症狀，但卻誤以為是長時間打牌造成，過了一陣子合併出現排尿障礙，甚至射精有血，趕緊到醫院檢查後發現，竟然是攝護腺癌末期。

泌尿科醫師歸家豪在《醫師好辣》上提到，這名病患是公務人員，從年輕開始就喜歡喝酒應酬、興趣是打牌，前一陣子卻開始出現屁股痠痛的現象，之後更出現排尿障礙，但該病患卻以為是自己年紀大了，所以攝護腺有這樣的問題很正常。

歸家豪說，直到有一天，該病患因為出現「血精症」才趕緊到醫院做檢查，檢查做完，也驗了攝護腺癌指數，正常值應該是4，這名患者卻高達1000多，之後又接著做其他掃描，果然，癌細胞已經吃到病患的儲精囊，連尾骶骨也吃到，才造成他久坐神經麻痛。

泌尿科醫師歸家豪在《醫師好辣》分享案例。（摘自YT《醫師好辣》）

歸家豪直言，拖到這情況，攝護腺癌轉移，已經是第四期、末期，手術也無法做根治，所以只能接受抗賀爾蒙藥跟化療的藥治療。他也補充，雖然攝護腺癌相對其他癌症較好治療，但由於病患年輕才50多歲，癌細胞也相對較兇狠。

(中時新聞網)