身體若是出現任何不適都要趕緊就醫，免得錯失治療的黃金時機。泌尿科醫師歸家豪分享一個案例，一名50多歲的公務員出現屁股痠痛的症狀，但卻誤以為是長時間打牌造成，過了一陣子合併出現排尿障礙，甚至射精有血，趕緊到醫院檢查後發現，竟然是攝護腺癌末期。
泌尿科醫師歸家豪在《醫師好辣》上提到，這名病患是公務人員，從年輕開始就喜歡喝酒應酬、興趣是打牌，前一陣子卻開始出現屁股痠痛的現象，之後更出現排尿障礙，但該病患卻以為是自己年紀大了，所以攝護腺有這樣的問題很正常。
歸家豪說，直到有一天，該病患因為出現「血精症」才趕緊到醫院做檢查，檢查做完，也驗了攝護腺癌指數，正常值應該是4，這名患者卻高達1000多，之後又接著做其他掃描，果然，癌細胞已經吃到病患的儲精囊，連尾骶骨也吃到，才造成他久坐神經麻痛。
歸家豪直言，拖到這情況，攝護腺癌轉移，已經是第四期、末期，手術也無法做根治，所以只能接受抗賀爾蒙藥跟化療的藥治療。他也補充，雖然攝護腺癌相對其他癌症較好治療，但由於病患年輕才50多歲，癌細胞也相對較兇狠。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。