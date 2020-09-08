第一銀行ATM在4年前慘遭跨國犯罪集團盜領近8000萬元，轟動全球。而三大主嫌之一的摩爾多瓦籍車手潘可夫今(8日)刑滿出監，成為首位出監的主嫌。台北監獄已通知移民署將其強制遣返，而最新消息指出，潘可夫預計搭上機今晚10時的土耳其航空班機離境。

據悉，第一銀行ATM盜領案在當時造成相當大的轟動。國際組織犯罪集團成員以八國聯軍之姿駭入台灣，在2016年7月10日時，國際駭客集團指派22名外籍嫌犯來台，15名車手分別在雙北、台中的第一銀行22家分行，其中包括41台ATM盜領共計8327萬餘元。

在當時民眾目擊，有兩名男子走近ATM，但卻不需要提款卡，也不需要輸入任何密碼，在無需接觸ATM的情況下便可領出大把大打的鈔票，宛如作夢般現金不斷從ATM吐出。警方聯手調查局全力追查這起盜領案，檢警逮獲安德魯、潘可夫、米海爾3人主嫌，追回贓款7748萬1100元。

被逮的主嫌3人安德魯、潘可夫、米海爾3人，各被判4年6月至4年10月，併科罰金30萬至50萬元定讞，入監服刑迄今。其中判刑4年6月，併科罰金30萬元的潘可夫，因家屬已在今年8月17日繳清30萬元罰金，他將在今天刑滿，是3人中首位出獄者。

因新冠肺炎疫情未歇、國外多未解封，潘可夫暫時送往外國人收容所。並等待移民署專勤隊則期執行驅逐出境。據《ETtoday新聞雲》報導指出，潘可夫將於今晚被驅逐出境，並於晚間十點在桃園機場搭乘飛往伊斯坦堡的土耳其航空班級離境。

(中時新聞網)