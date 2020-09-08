中央宣布明年起開放進口美豬美牛，放寬含有萊克多巴胺，俗稱瘦肉精的豬肉進口，但有地方縣市不認同中央做法，並以地方自治條例為由，拒絕開放瘦肉精美豬。對此，民進黨前立委李俊毅表示，食安問題應該要逼中央去做好，讓全國一致，並直言，難道要讓各縣市設海關攔截嗎？

為阻止含瘦肉精的美豬在縣內販售，台北市、新竹縣、台中市、南投縣、雲林縣、彰化縣、嘉義市、宜蘭縣、金門縣9縣市搬出各縣市的自治條例力抗中央，規定瘦肉精採「零檢出」標準，禁止縣內販售任何美豬美牛，形成美豬牛「一國多制」的景象。

李俊毅在政論節目《新聞深喉嚨》中表示，食品安全是中央管的，地方沒有辦法自己制定一個食品安全法，「食品安全的什麼一個嘉義版、彰化版，不可能，那些都是在騙選票，難道彰化要設個海關嗎？台北下來的、高雄過來的肉鬆，我要攔截下來嗎？沒有辦法。」

李俊毅指出，如果說在高雄合法，但是進到彰化，按彰化的標準是不合法並開罰，法院不會支持這樣的作法，食品安全不可能地方自己來，這要全國一致。

李俊毅認為，地方那麼做保護不了人民，並解釋他的意思是逼著中央做好管理，這樣做不就沒事了？

(中時新聞網)