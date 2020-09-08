前高雄市長韓國瑜6月初被罷免後，至今政治公開場合僅在高雄市長補選期間短暫現身，讓不少韓粉相當思念沉潛的韓國瑜，對於名嘴近日爆料、預測韓國瑜可能「選黨主席、台北、桃園市長」，有挺韓粉專PO出「一張空拍圖」回應，對於近期名嘴的捕風捉影，可能與瘦肉精有關。

臉書粉專「韓黑父母不崩潰」、名嘴陳揮文，今天紛紛貼出去年2019年總統大選期間，韓國瑜在9月8日舉辦的新北三重大造勢，人山人海「空拍圖」回憶。粉專表示，看到韓市長沈潛，支持者或許也跟著沈潛，但去年的此時，「我們還在努力，希望直到今天，挺韓的大家也還在都沒離開，我們挺韓我們驕傲」。粉專直言，對近期名嘴的捕風捉影，與瘦肉精美豬有關，就祝他們早日實現夢想吧。

前高雄市長韓國瑜2019年9月8日，三重造勢空拍圖。(圖/翻攝自 韓黑父母不崩潰 臉書粉專)

照片PO出後，讓許多韓粉深受感動，紛紛留言喊「很多黑韓名嘴喜歡幫韓市長找工作，其實根本想轉移美豬的焦點」、「每個政客都想要韓粉，但都搞不懂韓國瑜」、「始終想不通，這樣會輸到300多萬票」。

而前高雄市政府新聞局長王淺秋，8日也在臉書回應，「近日有有心人直接幫韓國瑜先生宣布，他要選台北市長？韓先生的下一步好多人幫他寫劇本，尤其老是惡意批評的人，就別再蹭韓聲量」。

(中時新聞網)