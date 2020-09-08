中央宣布明年起開放進口美豬美牛，放寬含有萊克多巴胺，俗稱瘦肉精的豬肉進口，引起軒然大波。不過，民眾黨卻發現，衛福部長陳時中過去曾表示，「若不安全，衛福部絕對會說NO」，甚至還賭上烏紗帽，現在卻反幫美豬背書，並諷刺陳時中是「時空旅人之欺」。

民眾黨8日晚間在臉書上表示，每一個「時空旅人之欺」，都需要一個時鐘，用以發動時間鉗形攻勢，並列舉「開放美豬與美牛進口是換一個台灣在國際上的地位」、「進口豬肉不到一成，想吃還不一定吃得到」等發言質疑，這些話是一個以專業出發為國民食安與健康把關、仗義執言的衛生福利部長應該對大眾說的話嗎？

民眾黨認為，衛生福利部長應該以本身的專業及道德，用最中立的立場為國人的健康把關，並成為食安問題的照妖鏡，而不是以自己的職位與聲量，用身不由己當作理由，為國家不合理的政策背書。在教育部、國防部、警政署皆表示不會吃美豬，仍要幫各單位緩頰，作為衛生福利部長，都無法說服自己的中央部會配合，憑什麼認為這些說法可以說服人民？

民眾黨指出，陳時中2017年曾經信誓旦旦的說，「衛福部的職責就是為食安把關，如果不安全，衛福部絕對會說ＮＯ，賭上烏紗帽也在所不惜」，曾幾何時，變成了現在「我也是不得已」只好帶頭吃美豬，隨後又變成沒有要帶頭吃美豬、說詞反覆的衛福部長。看到現在的官員，一個一個為了自己的烏紗帽及政治考量，做出不利人民且不合時宜的決定，成為一場大型的「官場現形實境秀」，民眾黨呼籲，「請民進黨把當初在野時，以民為本的初衷找回來吧！」

接著，民眾黨也說，本黨黨團在9月4日的法案小組會議通過「學校衛生法第二十三條」、「幼兒教育及照顧法第二十五條」、「兒童及少年福利與權益保障法第八十三條」等三項修正草案，要嚴格規範「禁止使用含乙型受體素、基因改造之生鮮食材及其初級加工品、相關產製品」，積極補破網，並請民進黨政府一同跟替人民把關食品安全的風。同時，民眾黨也會積極與民眾溝通，提出真正屬於人民意志的法案與修正內容。

每一個「時空旅人之欺」，都需要一個時鐘，用以發動時間鉗形攻勢。 「開放美豬與美牛進口是換一個台灣在國際上的地位。」 「進口豬肉不到一成，想吃還不一定吃得到。」 「以前限制30個月以下美牛，但那些牛都長大了，現在可以變成開放30個月齡以上... 由台灣民眾黨發佈於 2020年9月8日 星期二

(中時新聞網)