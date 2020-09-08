萊潔日前才宣布12日開賣「玩色•炫彩系列」秋冬時尚「軍墨綠」口罩，7日又再度宣布將開賣新色「曜石黑」。將於9月11日上午10點於全家便利商店r進行首波預購。一盒定價399元，每人最多預購2盒。隨後各大量販、藥妝及連鎖藥局也將陸續上市。

萊潔新色「曜石黑」口罩此次以「亞帕奇之淚」作為靈感，黑曜石被稱作「不再流淚的石頭 」，古代亞帕奇部落傳說將黑曜石送給喜愛的人，對方將不在流淚。這次萊潔推出純黑系口罩，充分利用「黑的光澤」呈現簡約低調、反奢華與舒適高品質時尚理念。

萊潔「玩色•炫彩系列」新色「曜石黑」一盒50入裝，訂價399元。將在9月11日上午10點於全家便利商店搶先預購，每人限購2盒。除了全家以外，「曜石黑」隨後也將於各大量販、藥妝及連鎖藥局陸續上市，包括「萊爾富」、「家樂福」、「大樹」、「丁丁」、「佑全」、「維康」、「札幌藥妝」、「日藥本舖」、「墊腳石」，販售詳情請以各大通路實際上市時間為主。

萊潔「丹寧牛仔玫瑰」醫療防護口罩也將在9月中旬於全台通路門市陸續上市。(R&R 萊禮生醫提供)

此外，萊潔「單寧牛仔玫瑰」醫療防護口罩也將在9月中旬於全台通路門市陸續上市。包括「家樂福」、「大樹」、「丁丁」、「佑全」、「維康」、「札幌藥妝」、「墊腳石」。萊潔指出，此款單寧玫瑰經過重新調整後，加入重單寧般更強烈的牛仔紋路，配有更飽和粉嫩的玫瑰色與粉紅色耳繩，讓防疫走出接頭穿搭。一盒50入裝，定價399元，敬請各通路臉書粉專鎖定相關訊息，售詳情請以各大通路實際公佈。

(中時新聞網)