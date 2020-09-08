9局下比數7比4，眼看統一獅就要輸球，富邦悍將捕手林宥穎卻漏接一個界外高飛球，記失誤1次；接著郭阜林揮出石破天驚的3分全壘打，追成7比7平手，比賽回到原點，富邦終結者陳鴻文救援失敗（BS）。

這還沒完，10局下陳鴻文續投，1人出局後獅隊攻佔二壘，陳重羽擊出生涯首支再見安打，獅隊以8比7擊敗富邦；不僅中止4連敗，並與樂天桃猿並列第一，陳鴻文苦吞敗投，獅隊守護神陳韻文拿下勝投。

郭阜林先在4局下揮出陽春全壘打，幫助獅隊打破鴨蛋，7局下擊出二壘安打，打進獅隊第4分，9局下的3分炮則是生涯第9支、本季第4支第9局全壘打，更是比賽的關鍵一擊。此役他5打數4安打、含2轟，除了猛打賞演出，並且有5分打點進帳，生涯200打點達陣，賽後當選單場MVP，堪稱實至名歸。

事實上，郭阜林本月分火力超強，6場比賽26打數擊出11支安打，含5支全壘打，有17打點，打擊率4成23，為爭奪下半季冠軍的獅隊提供強大的火力。

此外，今（8）日這場比賽過程獅隊大都處於落後，卻能兩度追平比數，10局下靠再見安打結束比賽，實在是充滿戲劇性的一戰。

(中時 )