1名台南人妻因住家旁的老王床上功力十足，人妻私下多次相約老王到摩鐵開房數次，兩人還在通訊APP上提及，老王的能力真棒，非常值得頒發「最佳硬度獎」給他，人妻還時常和老王互傳鹹濕訊息，「你今天有點粗暴」、「妳好濕喔」、「把我骨盆抓著很緊」等，然而紙終究包不住火，人妻的老公還是發覺自己被戴上綠帽，也從妻子的手機裡看到露骨的訊息內容，因此憤怒向隔壁老王提出告訴，全案判定老王必須支付30萬元的賠償金。

這位台南人妻因想追求新鮮感，多次相約隔壁老王私下共赴摩鐵開房激戰，由於老王功力實在有夠好，完全滿足人妻的身心，每次做完都讓人妻精神百倍，人妻甚至還在和老王通訊的APP裝置中傳訊表示，老王那話兒簡直可以頒發「最佳硬度獎」，讓她每做1次都無法忘懷，然而紙終究包不住火，人妻的老公還是發覺自己的老婆給自己戴綠帽，甚至還發現兩人簡訊上的鹹濕訊息，憤怒之下向老王提出告訴。

法院傳喚到案時，人妻的丈夫表示，老王分明知道人妻已有家庭，卻仍然多次同意和自己的妻子到摩鐵開房激戰，丈夫還說明，在得知自己妻子與老王的偷情後，丈夫徹底崩潰，還多次看了精神科醫師，被診斷出有嚴重的憂鬱、焦慮症狀，提出老王必須支付自己300萬元的賠償金。

老王坦承自己有和人妻私下外出約會，也有互相擁抱親吻，但相當肯定沒有和人妻開房間進行活塞運動，APP裝置上的通訊內容，都只是和人妻鬧著玩，而且也說明自己和人妻只有很短暫的交往時間，並在人妻告知自己有家室後，就立即與她不再往來。

法院審理時，法官從人妻與老王的訊息得知，兩人傳話的用詞並不像鬧著玩，法官從這些內容「身體與身體碰觸」、「你今天有點粗暴」、「妳好濕喔」、「把我骨盆抓著很緊」等，法官認為若是打鬧兒戲，用詞並不可能這麼的露骨，因此完全不採信老王的說法。另外，法官也從看到人妻曾傳給老王表示，應該頒發「最佳硬度獎」給他，而且還可以完整的將整個嘿咻過程說出，認為兩人必定曾有過性關係，全案判定老王必須支付30萬元的賠償金給人夫。

(中時新聞網)