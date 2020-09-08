香港導演許鞍華榮獲本屆威尼斯影展頒發終身成就金獅獎，她在台灣時間8日晚間帶著新作《第一爐香》重返威尼斯的觀摩單元首映，並出席受獎暨首映記者會，在場還有該片的剪接師雪蓮（Mary Stephen）等人，而主演的彭于晏則以視訊與會，分享他與許鞍華合作的契機和過程。

彭于晏一開始以法文與現場媒體問候，並全程以英文受訪，他分享：「決定演出的明顯理由是3年前，我們合作《明月幾時有》時，我從她身上學到很多，所以這次一有邀約，很快就答應了。」該片日前釋出首波預告，彭于晏演出片中紈褲子弟的模樣讓人又愛又恨，並周旋在馬思純與俞飛鴻之間。

彭于晏在威尼斯影展分享拍戲花絮。（摘自臉書）

他在記者會上大讚許鞍華是位很認真的好導演，總是給演員很多發揮空間，遇到要調整的地方也會誠實以告。他也形容與許鞍華就像朋友一樣，彼此有百分之百的信任，透露會收到許鞍華送來的書籍和電影，「或許是她要我多看點書」，並笑著強調自己真的有認真看。而許鞍華被問到這次電影配樂與日本音樂大師坂本龍一合作，本來就是粉絲的許鞍華表示，所幸這次能趕在隔離前去東京工作，效果比預期好很多，相當讚賞坂本龍一功力。

此外，許鞍華特別要求大會給她時間分享製作《第一爐香》的幕後故事：「我們剛結束拍攝的時候，正好遇上了香港抗爭運動的開始，而我和剪接師雪蓮在這剪接的5個月期間，每天我們都能看到樓下瀰漫催淚瓦斯的煙霧，甚至聞得到。我們每晚搭地鐵回家的同時，都要盯著Google地圖看現在哪裡正在抗爭。」有記者一針見血地問香港反中運動的看法，她坦言自己拍片多年，無論對香港政治有任何想法，都不會放到片中，因為是沒用的，「不評論太多會比較好」。

香港導演許鞍華在威尼斯影展現場分享拍攝電影的過程。（摘自臉書）

她分享，電影《第一爐香》後製又花了7個月，包含配音等工作都是靠視訊進行，當時彭于晏人在日本，其他演員在北京，而動用的錄音室，包括日本、台北和香港，許鞍華指出，這個經驗是要讓大家知道，電影人完成一部作品是靠大家的力量，就算赴湯蹈火也會克服困難完成。

此外，許鞍華與金獎影后蒂妲絲雲頓共同獲得本屆終身成就金獅獎，被問起心情時，她首先開玩笑說：「我所有朋友都在擔心我站在蒂妲絲雲頓（Tilda Swinton）領獎，因為這會顯得我看起來很糟，所以當不用站在她旁邊時，覺得開心。」

許鞍華解釋威尼斯開幕那天為何沒與蒂妲一起領獎，原來是因為自己差點因為登機限制的關係，不能搭機前往到威尼斯，所幸最後順利抵達。她也為很多無法到場見證自己領獎的工作夥伴感到遺憾，希望自己能夠代表大家回答問題。

(中時 )