國民黨9月12、13日要在22縣市設置逾百個連署點，全國遍地開花同步發動「捍衛台灣豬，萊豬不要來」食安公投連署，黨主席江啟臣在內的黨務主管，也將在兩天內跑遍含離島的22縣市馬拉松接力開講， 13日在養豬大縣雲林大會師，希望兩天就能衝破逾萬份連署書，再持續推動明年8月28日公投日恰是蔡總統宣布開放美豬滿週年當天，完成食安、公投綁大選公投。

黨務人士指出，12、13日全國公投連署，要同步開講公投綁大選、反瘦肉精美豬，提醒國人，民進黨政府全面執政後，仗著一黨獨大、為所欲為，唯有透過具有法定效力的公投，收回當初授權給民進黨政府的權力，才能保護自己的健康、挺自己的產業。

國民黨計畫在包括離島在內的22縣市，設置逾百處連署站，兩天同時接受民眾連署，江啟臣等黨務主管也將分別赴各縣市連署站開講，其中江啟臣12日將連趕台北、新北、桃園及13日在台中開講，最後與其他黨務主管在雲林與縣長張麗善、豬農大會師，一起宣傳「顧食安，挺台豬」公投連署。

除了發動全國遍地開花連署、馬拉松開講，革實院長羅智強從昨天發動「台北站將」，要結合黨籍台北市立委及議員，以每天1至3場的方式完成100場街頭宣講，宣傳「公投綁大選」、「反瘦肉精美豬」公投，昨天已與立委費鴻泰完成第1場。

羅智強說，估計100場街講會有逾40萬人聽到國民黨宣傳理念，這是網路之外的另一宣傳利器，可走出網路同溫層，打破幾乎被民進黨掌控的媒體封鎖，讓國人看到誠意及決心，也提供年輕人訓練的機會。他在前天街頭試講時同步進行反對瘦肉精美豬投票，結果76票反對、 6票同意，顯示國人絕大多數反對瘦肉精美豬進口。

(中時 )