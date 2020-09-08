國民黨8日宣布派代表團出席海峽論壇，由前立法院長王金平、黨祕書長李乾龍為正副團長，不過因代表團成員、人數尚在變動，昨天並未公布團員名單。據悉，國民黨希望代表團維持10人左右，涵蓋兩岸經貿、疫情、法界人士。儘管人數不多，但受限返台須居家隔離14天，部分受邀者婉拒，卻也有未受邀者爭取入團，組團一波多折，至昨天尚未拍板，令黨中央相當頭痛，最後團員可能達10餘人。

國民黨代表團原規劃由黨中央、王金平各提5人，再由黨主席江啟臣拍板。但黨高層為增加行程亮點，一度力邀某女性名嘴隨團，但遭婉拒。黨中央也要找流行疫情專家，徵詢某著名卸任政務官、某前立委，行程都無法配合，被徵詢的法界人士也未點頭，因16日即將出發，須預訂機票，令相關人士相當焦急。

而更令國民黨頭痛的是，近幾天不少人向黨高層或王金平爭取入團，甚至有剛出獄的前重量級民代、非黨籍的前監委等人都因背景易生爭議，黨中央只能一一勸阻。

據指出，王金平方面原先只規劃他及幕僚、隨扈以及某位經貿方面的部會卸任副首長5人。但隨著王將帶團參加海峽論壇的消息曝光，王的名單減少1名隨扈，但新增前代理主席林榮德、去年底因違紀助選遭開除黨籍的前立委盧嘉辰，多位中常委得知林榮德可能成為團員，紛紛向黨中央表達自己也要去，令黨務幹部一個頭兩個大。

黨中央核心人士8日再三強調，目前只確定正副團長，其他團員須主席核定才算數，扣除正副團長、幕僚及工作人員，以及經貿、防疫、法界人士，名額真的非常吃緊。據悉，包括大陸部主任左正東及兩位副主任，都無法隨團。

盧嘉辰8日晚間說，他確在王院長的名單中，不過他另有要務，已決定不參加。林榮德說，他是在全代會碰到王院長，才受邀參加，「多一些人向對岸遞橄欖枝不是壞事」，若最後未被列為團員，他也能理解，不會計較，一切隨緣。

(中時 )