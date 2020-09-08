包括SpaceX在內的許多太空旅行公司，都在計畫在10年內讓人類重返月球，包括新一代的太空火箭、太空衣與登陸艇都在研製中，不過NASA正在考慮一個細節問題，那就是月球的塵土，NASA考慮發明一種電子束除塵機，用電子束來消去塵土的靜電力。

新阿特拉斯(New Atlas)報導，根據阿波羅登月計畫的經驗，月球塵土的靜電力很強，很容易沾在各個地方而很難取下，當年太空人的回憶，當他們返回登月艙時，身上的太空衣都沾滿了月球塵土，而且很難清理，據說，月塵的氣味臭臭的，有點像硫磺。

月塵的問題不只是臭而已，由於月球沒有地球的水蝕作用，所以月塵的形狀是尖銳的鋸齒狀，使得月塵比起地球的灰塵更有磨蝕性。阿波羅時代的太空員指出，月塵會傷害登月艙的設備，也會傷害太空人的健康，他們自己就因為月塵而咳嗽、打噴嚏，以及流眼淚。因此，如何剝離月塵，是一項蠻重要的工作。

為什麼月塵會有那麼強的吸附力呢？NASA表示，月球表面長期受到強力的太陽輻射轟擊，這使得月球表面是相當強的正電荷，也就造成它的強大靜電力，所有來自地球的物體都會很容易沾黏月塵。

解決的方式可能也要靠電荷力，科羅拉多大學波德分校(University of Colorado Boulder)領導的一項新研究表明，電子束可能是剝離月塵的有效武器。

研究人員利用真空室來模擬月球，他們先是創造一種類似月塵的替代品(用礦石所製作)，然後以范氏起電器將其變得有強大靜電力，然後把玻璃板和太空衣樣品放進去，如原先預料的，

太空衣就沾上了很多塵土。

然後向太空衣發射電子流，真的成功去除灰塵，至少可觀察到顆粒大部分都剝除了。平均而言，可以有效去除了75％至85％的細顆粒。

研究人員建議，未來的太空可以使用電子束和電子刷的混合策略，來清理裝備。

(中時新聞網)