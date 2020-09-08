新北市政府文化局長龔雅雯為開幕活動致詞。（新北市文化局提供／吳康瑋新北傳真）

東北角瑞芳區猴硐過去在1960至1980年代間盛產煤礦，更是全臺最大、品質最佳的礦場，極盛時期，煤炭產量達全臺灣的一半，礦工人數高達1500多人，因礦業發展聚集而成的生活聚落達近萬人，但隨著1990年礦業停產，如今猴硐人口降至不滿千人，但當時礦工記憶如同礦坑裡的煤，留存下來、等待挖掘，因此新北市文化局自9月起至11月，結合礦業文史資料與在地社區礦工耆老親身經驗分享，舉辦青春山海線「猴硐礦業」文化活動。

文化局指出，活動將推出主題式實境遊戲「礦時」，並以平行時空的概念，讓玩家跟著主角阿努一起實地穿梭於各個礦業景點中，尋找他的礦工父親，除了可以掃描QRCODE隨時進入遊戲遊玩外，在限額報名的8場深度體驗中，猴硐的退休礦工們，也將以「真人圖書館」的方式，分享他們在礦坑中的人生百態。

文化局還推出「近礦—風・光・坑道記憶」特展，其中以「近況／礦，好嗎？」以一句簡單問候作為主題，並邀請旅客走進猴硐豐富精采的礦業文化，品嚐礦工生命中的酸甜苦辣，展區分為「記憶，攝下經典」以老礦工珍藏的舊照片喚起礦業記憶；「溫度，拾起物件」模擬礦工艱苦工作的日常經驗；「滋味，閱越史料」則以手稿和影像釀出礦工生活滋味。

新北市文化局局長龔雅雯表示，「近礦」特展與「礦時」實境遊戲體驗，展現由老礦工費盡心血蒐集而來的照片、物件與史料，及現代人難以想像的「礦業人生」經歷，以視覺、溫度和滋味為軸線，切開礦工記憶，不僅如此，籌備中的猴硐礦工紀錄片「寄命」，也邀請退休礦工耆老親口分享人生經驗，為臺灣礦業文化留下寶貴的一頁。

文化局力邀旅客前往猴硐探究歷史的秘辛，除了走訪貓村外，礦業的興衰與成就，也值得一探究竟，邀請您一同「近礦」，聆聽礦工的故事，感受老礦工對生命的熱情，走進猴硐在地最真實、最貼切的礦工記憶，特展將在猴硐礦工文史館，新北市瑞芳區柴寮路 55 號，瑞三本坑旁舉辦，展覽至10月12日，每日早上10點開館，展至每天下午5點整，全程免費參觀。

(中時 )