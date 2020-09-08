新版歷史課綱刪除三國史，引發風波，不少教師抱持反對態度，認為「瑜亮情節」、「草船借箭」等典故會越來越少人知道，但一名歷史老師稱早期課本會描述魏蜀吳，只是國民黨政權將撤退來台投射到三國，灌輸「同情蜀漢」史觀，讓網友傻眼，直說「原來羅貫中也是9.2」、「發現了，羅貫中是中共同路人」。

根據《自由時報》報導，新北市三民高中張姓歷史老師稱早期國編版課本會描述魏蜀吳，是國民黨政權將撤退來台後領土變小，投射到三國，灌輸「同情蜀漢」史觀，更表示諸葛亮的「鞠躬盡瘁」等，都是為了灌輸特定立場。

張姓教師說，早期國民黨的課本就是典型的「誰掌握現在，誰就掌握過去」做法。但如今學界經歷後現代史學衝擊，早已去中心化，不會以哪一個史觀當作正統。

PTT八卦版網友看到新聞後傻眼，紛紛留言：「在說什麼，不就漫畫三國志以蜀漢為主視點」、「劉備一直以來不就是受推崇當好人的哪一個嗎？又不是從國民黨就開始的」、「到底在說啥？三國演義KMT寫的？」、「這歷史老師的歷史唸到哪去了，最好是國民黨才開始尊蜀」、「這老師知道自古以來三國演義就一直很流行嗎...」、「是日本遊戲商也被洗腦的意思嗎...」、「國民黨該發黨證給羅貫中了」、「抓到了！原來羅貫中是國民黨的」、「原來羅貫中是9.2中共同路人」、「正史是三國志，用蜀漢當正統本來就可笑」、「怪了，歷史課本一直說曹魏是正統啊」、「這滑坡也太誇張」、「知道歷史會同情蜀漢很正常吧，這也要扯KMT」、「三國演義、三國志傻傻分不清楚」。

(中時新聞網)