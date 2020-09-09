近幾年，台灣金融業掀起接班大潮，由於正值數位轉型關鍵時刻，繼承者們的壓力不比父執輩輕鬆，尤其新光吳家、王道駱家，都由女兒接班，如何運用女性特質開創不一樣的路，備受各界期待。

中小企業的拚搏，不但是台灣經濟起飛的引擎，動力更足足續航了一甲子，其中，當時為台灣撐起一片天的第一代金融鉅子們，如今年事已高，致使這幾年，各金控掀起大接班潮。加上今年許多金融機構正逢董監事改選，接班動作更是頻頻。

今年6月19日，王道銀行原董事長，駱錦明正式引退，由49歲長女駱怡君升任；同日，新光金控董事長吳東進也卸下董座一職，而41歲的接班人、二女兒吳欣儒出任金控總經理。

掌門人超前部署，穩定軍心

與其說，這兩起金控接班是巧合，倒不如說是默契。根據了解，駱、吳兩家是世交，吳東進就在宣布交班的董事會後表示，退休理由之一，就是看到駱錦明要卸下董事長職務，自己便效法駱錦明，當時，他還主動致電駱錦明，兩人更為彼此的「退休」「享清福」而互道恭喜。

「我不想像父親吳火獅一樣『戰死沙場』。」當年在父親過世後，倉促接班的吳東進，不想重蹈覆轍，老早就安排子女們進入集團累積實戰經驗，計劃性地栽培繼承者們。

而除了吳欣儒，吳東進的長女吳欣盈擔任新光人壽副總經理，且主掌新光人壽慈善基金會。獨子吳昕東，已是新光保全副董事長、大台北瓦斯副董，6月底，首次以新光金法人董事代表身分，出任新光人壽董事。

至於吳東進三弟，台新金董事長吳東亮的35歲次子吳昕豪，今年首次出任台新金控子公司台新銀行與台新證券的法人董事。

不僅吳家，金控市值前二大國泰金與富邦金的蔡家也早已進入接班工程。富邦金控董事長蔡明興34歲的獨子蔡承儒，過去是富邦育樂總經理，擔任富邦金控創新科技辦公室總召集人，今年正式接下金控副總經理、投資總處副總處長，以及富邦育樂和富邦運動場館兩家公司的董座。

至於蔡明興的堂哥，國泰金控董事長蔡宏圖，他44歲的長子、國泰世華銀行副董蔡宗翰，和父親一樣是哈佛法學院碩士，不到30歲，就被安排進入國泰人壽董事會見習，一路輪調各部門，包括建設、壽險、銀行，近年戮力推展集團數位化，創下不少戰績。

此外，專長創投與不動產投資的蔡宗翰，主導國壽桃園高鐵航空城BOT計畫，從金融跨足商辦、建設、飯店、物流，與擔任國泰金控資深副總經理的弟弟蔡宗憲合作無間。8月初，位在高鐵桃園站附近，包括X Park水族館、新光影城、國泰商旅和逸飯店同時開幕。

新光、王道，女帥接班考驗

蔡家、吳家、駱家，不約而同在今年宣布第二、三代任要職，適時交棒，早日培養接班人，成為家族企業共同課題。

著有《戰勝黑天鵝──突破富不過三代魔咒》一書的義守大學財金系教授李建興建議，企業應及早規劃「單一繼承或傳承」或是一個口袋理論，鼓勵子女各自經營，以避免子女共同經營企業（分業經營），產生的衝突和矛盾。換言之，家族所屬各企業僅有一個家族的主導者，以避免發生所有權的紛爭，降低傳承失敗的風險。

只是在講求公司治理的當下，企業所有權和經營權逐漸分流，致使繼承者們的接班之路，也與從前大不相同。再加上目前金融業又步入數位轉型潮，在無前例可循下，接班人與其說是接班，倒不如說是內部二度創業。

另外，金融業是特許行業，掌管的是客戶們的荷包，因此，領導人除了專業，道德操守更是重中之重，足見金融接班人的難為之處。

(本文摘自《遠見雜誌9月號411期》)

《遠見雜誌9月號411期》

(中時新聞網)