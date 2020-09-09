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請先想像一下：

眼前有一桌精緻料理，你會先吃其中最喜歡的菜嗎？還是會把最喜歡的留到最後享用？

成功致富者通常先吃最喜歡的菜。

因為，如果把最喜歡的菜留到最後，萬一不小心吃太飽，就有可能吃不下。

也可能突然發生不可預期的事情，在你吃之前就必須先離席。

如果把最喜歡的食物留到最後享用，無法確保一定能吃得到。

換句話說，這對於成功致富者來說，就是很大的「風險」。

盡可能優先排除無法預測的風險，是成功致富者的思考法則。

如果風險是「可能無法吃到自己喜歡的菜」，只要在風險發生之前，把它吃掉就對了！

【精彩書摘】

請各位想像一下，在自己的眼前有一盤很精緻的料理。

你會先吃自己最喜歡的菜嗎？

還是會把最喜歡吃的菜留到最後吃？

投資家的習慣通常是先吃自己最喜歡的菜。

另外，通常把最喜歡的菜留到最後吃的人，大部分的人都擁有企業家的個性。

基本上，我習慣先吃掉自己最喜歡的菜。（笑）

投資家之所以有這種習慣，那是因為他們比較重視結論。相反地，企業家大多重視順序，按部就班後得到好的結論。

那麼，這跟先吃自己喜歡吃的菜有甚麼關係？

那是因為，如果你把它留到最後，萬一吃太飽的話，有可能會吃不下。或者是，有可能會因為突然發生甚麼事，在你吃掉它之前就得離席。

也就是說，如果把自己喜歡的食物留到最後才享用，投資家無法確保自己一定能吃得到。

這其實就是一個很大的「風險」。

在這本書的前面，其實也有提到一個屬於投資家的習慣。他們「盡可能排除無法預測的風險」，而且會優先排除。所以，如果有無法吃到自己喜歡菜的風險，那麼，就是盡可能在風險發生之前把它吃掉！投資家思考的邏輯就是如此而已。

在投資家的腦中已經有預想的結果，然後再從結果反推思考「目前應該要做的事」；但是職場工作者的腦中大多是順向思考，從現在思考到未來，盡可能的向前進。所以他們不會知道結果是甚麼，只是緊張地迎接即將要來的結果。

所以說，其實投資家並非「將利益最大化的專家」，反而是「將風險最小化的專家」。

舉個例子來說，今天因為一檔股票損失了五千元，投資家不會做的是「這個損失回補之前再忍耐一下吧！」。他會做的是儘快停損，然後重新找尋投資的機會。

因為對他們來說，回補損失所花費的「時間」反而是種浪費！「花費時間」所代表的意思，就是「這期間所隱藏的機會」也跟著消失。

所以說，投資家的腦中，他們非常重視「現在」這個時間點。

因為下一個瞬間會發生甚麼事不知道，這就是一種「風險」。

因此，他們盡可能把握現在，排除不確定的風險，這才是他們的作風。

致富金句：不管是何時，「現在」才是最好的時機！

(本文摘自《為什麼有錢人先吃最喜歡的菜？》/時報出版)

【作者簡介】

世野一成（Issei SEYA）

現役日本投資家。以美國不動產為中心建立資產，目前年間固定收益超過三億日圓。學生時代從打工認識的友人手上買下一間公司，卻因被欺騙而負債約二千萬日圓。清償完之後，很幸運地在飲食事業與不動產事業上獲得很大的成功。在創業的同時，他也開始投資不動產，累積屬於自己的資產。後來，他受到外資投資公司的委託，一同合作收購日本的不良債權，以「禿鷹」的身分活動十四年。目前的他利用投資累積資產，也為了要運用他手中的資產，來回日本與世界各地。他的人脈極廣，也會提供演藝人員或企業界的人一些投資建議。

【譯者簡介】

吳偉華

任職於日商公司。國立高雄第一科技大學日文系學士，日本神戶大學總合人間科學研究所碩士，專攻日語教育。

《為什麼有錢人先吃最喜歡的菜？》/時報出版

(中時新聞網)