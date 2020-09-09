如果你有以下想法或煩惱，這本書就是最佳解方：

◎想做到真正的財務自由，不被金錢綁住。

◎雖然現在有賺到錢，但是對於究竟能賺到什麼時候感到不安。

◎現在忙著賺錢，沒有時間學習如何運用資產。

◎想擁有足夠的被動收入，不用靠公司薪水就能過活。

◎擔心將來能否領到退休金或是老人年金。

◎退休之後不想為金錢所苦。

◎想提早退休，去做自己想做的事。

◎雖然心中有很想挑戰的目標，但礙於金錢而無法辭職圓夢。

◎由於結婚或養兒育女等生涯計畫，而開始認真思考金錢規劃。

◎想要變成真正的有錢人。

──從猶太富翁身上學到的55項成功致富法則──

★「非常識」法則

刻板印象與既有成見會蒙蔽雙眼，你必須重新質疑自己原本認為理所當然的「常識」，因為在別人的眼中，那可能是「非常識」。

★「不要太努力」法則

凡事無須太努力，先花一半的精力做完，再慢慢將其調整到最好的程度。不管做任何事，都要為自己保留餘力。

★「被當凱子削的主婦」法則

把事情「全權委託」給別人處理，有一定的風險存在。在委託他人處理之前，自己務必先掌握清楚流程，才不至於忽視任何風險。

★「模仿成功者」法則

學習成功致富者的思考方式與行為模式，「我正在做成功者也在做的事」，這樣的思維也會逐漸改變你的想法與行為，朝向成功之路邁進。

★「主角紅三年，配角紅永遠」法則

在日本，能夠永續經營的公司往往不是產業龍頭，而是第七名的公司。太引人注目就是一種風險，同樣的道理，真正的成功者，其實絕不招搖。

光靠努力工作得來的勞務報酬，只能做一輩子的守財奴，永遠不可能達到真正的財務自由。

本書將教你體驗並學習有錢人的思考方式，進而切換思考，從原本勞碌的「工作腦」切換到事半功倍的「投資腦」！

【精彩書摘】

有一間日式定食店，每天差不多都會有五十名客人。

有一天，電視台「好吃定食餐廳特訪」的節目中，這間店也在其中，引起非常大的迴響。

由於電視節目的加持，本來一天只有五十名客人，突然一天增加至二百位客人。

之後，客人也一直絡繹不絕。

在這裏，要請教各位一個問題。

如果你是店老闆，你會怎麼做？

你會買一個可以煮二百人份的電鍋，還是有其他的因應之道？

如果是我的話，我會先買一個「保溫鍋」。

然後，用五十人份的電鍋煮四次，把煮好的飯放入保溫鍋中。

為甚麼？

萬一電視節目報導的熱潮退燒之後，本來每天來二百人，之後變成只來一百人，或者又回到原本五十人時，應該要怎麼辦？這是我們必須要思考的問題。

如果來客數逐漸變少，但是你卻買了可以煮二百人份的電鍋，會變成怎樣？

這個二百人份的電鍋就沒有用了！

但是，如果你買的是保溫鍋，就可以調節飯量，還是可以繼續使用。

上述的例子，可以把它套用在「事業」以及「投資」上。

「事業」是「電鍋」，「投資」是「保溫鍋」。

擁有「工作腦」的人，他想到的是要煮更多的飯，所以，一心只想著把電鍋愈換愈大。

事業擴張時會需要投資設備，但是事業如果停止擴張，此時留下來的只有當時投資的設備。

但是擁有「投資腦」（致富思考）的人，他會將「事業」這個「電鍋」所獲得的金錢，放入「投資」這個「保溫鍋」裏。

也就是說，投資家不會只有想到賺錢，也會同時考慮到如何把賺來的錢「保存」下來。

我在二十七歲時，事業上經歷一場很大的失敗。

當我的事業蒸蒸日上，收益愈來愈高時，自己也覺得非常得意。於是把原本的辦公室換到一個更高級的地方，房租是原本的五倍。不僅如此，也大舉徵才，企圖擴大事業版圖。

換句話說，我把錢過度放在設備投資上。

但是短短的數年間，手中經營的這個事業卻突然遭遇到不景氣。當時實在是很辛苦，因為房租付的是過去的五倍，人事費用也大增。當我一直在加大我的「電鍋」，但是收益卻沒有增加時，留下的只剩下這些設備。而且，每個月還要持續花錢維護這些設備。

後來，我把位於高級地段辦公室的租約提前解約，回到原本交通不便的狹小辦公室。

「早知道，就應該把以前賺的錢存起來！」自己雖然很後悔，但是「千金難買早知道，萬般無奈沒想到」。當初因為業績很好、賺很多錢，所以根本不會想到這些。只有想到要怎麼花掉自己賺的錢，卻沒有想到該如何已經把賺到手的錢「存下來」。

所以，當你真的成功開創事業時，千萬別只想到要花錢投資設備，也要考慮到「萬一」。好好保存賺到的錢，用在「萬一」上，這是很重要的！

致富金句：不要只想賺錢，而是要思考如何留住賺到的錢！

(本文摘自《為什麼有錢人先吃最喜歡的菜？》/時報出版)

【作者簡介】

世野一成（Issei SEYA）

現役日本投資家。以美國不動產為中心建立資產，目前年間固定收益超過三億日圓。學生時代從打工認識的友人手上買下一間公司，卻因被欺騙而負債約二千萬日圓。清償完之後，很幸運地在飲食事業與不動產事業上獲得很大的成功。在創業的同時，他也開始投資不動產，累積屬於自己的資產。後來，他受到外資投資公司的委託，一同合作收購日本的不良債權，以「禿鷹」的身分活動十四年。目前的他利用投資累積資產，也為了要運用他手中的資產，來回日本與世界各地。他的人脈極廣，也會提供演藝人員或企業界的人一些投資建議。

【譯者簡介】

吳偉華

任職於日商公司。國立高雄第一科技大學日文系學士，日本神戶大學總合人間科學研究所碩士，專攻日語教育。

《為什麼有錢人先吃最喜歡的菜？》/時報出版

(中時新聞網)