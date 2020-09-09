以下透過數據的分析，都只是假想跟假設，實際狀況還是要看每一位交易者本身的狀況。這邊的分析只是簡單設立一個大概的門檻，去當作衡量自己的標準。

如果不想看數據取得過程，可直接看最下方的結論即可。

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首先我們要取得幾個數據來當作參考：

1.Q1的散戶人數。

2.Q1成交量達5億元以上人數。

3.薪資中位數。

↑↑↑新聞內容提到，代表散戶力量的季成交1億元以下人數，首季大幅增加至283.07萬，這邊我們取1/3約=85萬，當作是有在做當沖的自然人，這個數據會放在分母，所以相當重要，因此也可以去參考這個值，來衡量最後計算出來的結果。

台股大戶人數降 首季成交5億以上達1216人

這邊先假設1216人都是專門做當沖的自然人(當然還有可能波段...之類的)，但如果把分子數降低，相對的也會讓數據顯得更加地不樂觀。

那4個月成交值達5億元是什麼概念呢？一一一假設手續費折讓為2.0折，成交量1億*1.425/1000*0.8=$114,000， 所以5億元可得退傭$570,000，我想Q1這樣單純賺退傭的收入，對於一般人應該是遠超過薪資所得收入了。

資料來源：主計處

這邊引用主計處108年所得收入者中位數可支配所得-大學教育，可支配所得為$509,320，因此每季約為$127,330。

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透過以上取得我們所需要的資料後，就可以開始進入正題了

1.Q1的散戶人數=85萬

2.Q1成交量達5億元以上人數=1216人

3.薪資中位數=$127,330

這邊先把如果要單純退傭要達到薪資中位數的水準，一季最少需要多少的成交量的退傭才足夠達到這個數據。

每1億元的成交量，大約可得$114,000元的退傭，所以大約需要1億1千萬的成交量可得$125,400，才可以跟所得中位數差不多。那等於每月需要3700萬的成交量，並且有2.0折的手續費折讓，才可以當沖交易賺退傭收入=所支配所得中位數的水準。

再來看第二個數據，假設Q1成交量達5億元的1216人都是專職當沖交易，並且交易收入都在退傭之上，也就是至少是可以賺退傭以上的交易者，那麼我們來看看平均每幾位自然人才有這樣的一位交易者出現。

1216/85萬*100%=0.143，大約每1000人會有1.4位。

我認為上述的數據取得其實都偏向於樂觀，我個人是認為做當沖比例的自然人會更高，然後可能也有成交量在5億元以下，但是獲利率很高的，就可以比部分高交易量的交易收入會更加的多。

那我為何不計算作波段的呢？因為我這篇文章的面向是，沒有太多資金，可能只有100萬不到的自然人，然後想要靠當沖把財富慢慢滾起來的，我個人認為，資金少絕對是優勢大於劣勢。

優勢指的並不是最終獲利的金額大小，而是在交易時，對於部位調整跟進出場可以更加的靈活。

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綜觀以上，做一個結論

1.想要靠當沖達到至少可支配所得中位數，必須要有兩個條件，每月成交量至少達到3700萬以上、並且手續費折讓2.0折，並且可以賺得到退傭，每月平均可得退傭收入為$42,180。

2.Q1成交量達5億元以上的當沖客，每1000人只會有約1.4位。

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※以上數據如有引用錯誤或是計算錯誤，歡迎留言指教，感謝您的閱讀。

※本文由PressPlay專欄作家Trader Xiao-程式交易授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時新聞網)