《懷玉公主》鄭家榆

【回憶殺】49歲鄭家榆出身演藝世家，母親是寫過《烽火佳人》、《女人香》等的知名編劇張明玉，本來她對演戲不感興趣，24歲受到母親鼓勵進入娛樂圈，處女作《流浪舞台》就入圍金馬獎最佳影片，後來她靠著《懷玉公主》紅遍兩岸各地，成為無人不知曉的演員。不過，她的感情生活卻跌跌撞撞，曾和孫耀威相戀1年，卻無預警被提出分手，無疑給她致命的痛擊。

鄭家榆外型清新脫俗、擁有傲人C罩杯，由於在《流浪舞台》表現甚佳，獲得導演朱延平的賞識，邀請她搭檔蘇有朋拍攝電影《白太陽》，為了配合劇本需求，鄭家榆大膽裸體演出，和蘇有朋有多場激情床戲，製片方為了搞噱頭和吸引眼球，在電影上映前改名為《情色》，該部片也獲得廣大的迴響，鄭家榆的曝光度再度大增，得到《四千金》系列、《施公奇案》系列、《星星月亮太陽》、《土地公傳奇》等電視劇的演出機會。

鄭家榆曾在《情色》大膽演出。（圖／中時資料照）

真正將鄭家榆的演藝事業推上巔峰的，就是2000年的《懷玉公主》，當年《還珠格格》掀起一陣宮廷劇熱，華視順水推舟製作《懷玉公主》，欽點鄭家榆擔任女主角，此部戲劇獲得極大的成功，一路紅到兩岸三地，成為當年最熱門的古裝花旦之一。

鄭家榆24歲踏入演藝圈，拍兩部片就走紅。（圖／中時資料照）

不過人紅是非多，鄭家榆被爆出陪睡、難搞等負面傳聞，開始被圈內人霸凌，只有孫耀威出面相挺，兩人也因拍戲日久生情，從朋友升格為戀人，但都遭到男方否認，1年後甚至單方面提出分手，讓單親家庭長大的鄭家榆一時無法接受，足足痛了5年以上才走出情傷。2012年鄭家榆上節目重提往事，表示要尊重男方，不願意透露分手原因，僅淡淡的為舊愛獻上祝福。

鄭家榆和孫耀威合作《懷玉公主》擦出愛火，她為他花5年療情傷。（圖／微博）

鄭家榆2009年無預警息影，隔了4年才復出，外界好奇她離開鎂光燈的原因，得憂鬱症、療情傷、拍裸戲被男友拋棄等傳言再起，對此，她澄清只是因為燒燙傷，加上家中有事情，忍痛推掉3部陸劇，乾脆暫時淡出。

現年49歲的鄭家榆，氣質依舊清新脫俗，臉上多了智慧的痕跡，過著早睡早起、健康飲食和運動的養生生活，感情方面仍未婚，但她心態隨緣，不再過為難自己的日子。

(中時新聞網)