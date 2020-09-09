自詡為「世界上最性感DJ」的25歲英國辣模黛米·蘿絲(Demi Rose)，以天使臉孔、葫蘆般的魔鬼身材在網路上迅速竄紅，狂吸超過千萬人追蹤。近日她在IG限時動態中曬出「隱藏版」超辣穿搭，性感的透視裝再度引起網友的目光。

Demi擁有甜美的笑容、肥美俏臀與32E的性感曲線，每次只要在IG上PO出前衛、大膽的穿搭總是能電暈一票網友，加上她過去與饒舌歌手泰加（Tyga）的緋聞，使得她人氣始終居高不下，還因此在2014年獲選為「英國最具潛力的女孩」。

在 Instagram 查看這則貼文 Demi 🌹（@demirose）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 5 日 下午 1:49 張貼

近日她與好友一同前往美麗小島度假，免不了在IG限時動態上曬出當地旅遊的美景，其中她所穿的「透視蕾絲洋裝」再度成功吸睛，只見她站在陽台上恣意享受黃昏的陽光，V到肚臍的領口設計加上強光一照，豐滿的上圍及S曲線一覽無遺十分性感。

而她完美的身材雖多次遭到網友攻擊留言「一定是假的」、「絕對有隆乳或隆臀」，但黛米絲豪不在意繼續在網路上分享辣照，還曾多次表示這樣身材都是靠著她多年的運動及嚴格的飲食控制換來的，正面的態度也受到不少網友誇讚。

(中時新聞網)