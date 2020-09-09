為了在天災來臨之前，提前通報民眾避難或做好防災準備，全台5大電信持續配合政府政策進行系統測試。根據各家電信發出的公告，9月9日下午4點將於全台（含離島）進行系統測試，若是民眾已開啟測試警報通知，屆時手機突然警告聲大作，請勿過於驚慌！

全台五大電信陸續宣布，9月9日(三)下午4:00將會進行年度第三次全台(含離島)災防通報訊息測試。為避免打擾用戶，災防告警測試訊息將透過「每月測試用訊息」頻道進行發送，且因多數手機中測試訊息碼預設值為關閉，僅少部分手機會跳出災害警示視窗、發出特殊告警聲響及震動。

開啟災防告警訊息10種品牌手機教學

換句話說，中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信的用戶，在手機中開啟「測試警報」收發者，才會收到通知（本次非正式警報，未開啟這功能者不會收到警報）。換句話說，沒有收到測試警報通知，是很正常的。而如果你擔心自己手機是否能正常收到災防告警警報，則可視情況開啟，以了解手機接收警報的功能完善且可用。

可接收災防告警訊號的3G、4G手機需係具廣播訊息接收功能者，詳細適用之手機請至通傳會「災防告警服務專區」查詢，或也可在各大電信的災防告警專區了解進一步資訊。

(科技)