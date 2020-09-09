美國對華為新制裁將在9月15日上路，台積電將無法繼續供貨給華為，即使大陸晶圓代工龍頭中芯獲得官方全力資助發展晶片技術和產品，但禁令在即，短時間內難以解決華為燃眉之急。大陸之所以無力抵抗美國科技戰圍剿，專家認為，製造領域是大陸晶片產業鏈最大難關。

大陸是全球最大晶片進口國，2019年晶片進口金額為3000億美元，但晶片自給率僅為30%左右。北京大力扶植半導體產業，訂出 2025年半導體自製率達 70%目標，不過據 研調機構IC Insights預估，至2024年，大陸當地製半導體自製率約20.7%，將僅達成 70% 目標的三分之一。

晶片產業為一個龐大而復雜的產業鏈，整體上可分為設計、製造、封裝、測試四大環節。大陸官媒環球時報引述通訊產業分析師黃海峰的看法指出，大陸晶片設計領域成果較多，華為海思更是扮演領頭羊的角色，但在其他幾個環節還存在明顯落差，尤其是晶片製造領域，無獨有偶，通訊專家項立剛也表示，製造是目前國內晶片產業鏈最大難關。

受到美方的制裁、封殺，大陸要如何突破晶片困局？華為與很多業內人士都看到自力更生的重要性，項立剛也認為，對於晶片這種核心產業，必須要有主動權，不能再受制於人。

黃海峰表示，晶片產業投資大、風險大、產出不確定，並且涉及產業鏈上下游大大小小的公司，需要整體發展。除了政府的資金和政策支持外，資本市場募資力挺國產晶片程度也遠超乎想像。

由於大陸半導體廠仍在起步階段，不僅產能規模小、技術開發較晚，先進半導體設備採購更是困難，因此IC Insights 預期，大陸半導體未來5 年、甚至10 年，在自製生產難以取得重大進展。

不過這種看法跟大陸專家顯然不同，黃海峰預估，10年之內，大陸晶片在先進製程上可以獲得突破，而項立剛更為樂觀，認為如果相關產業能整合起來，5年左右就可追趕高通等外國廠商的腳步。

(中時新聞網)