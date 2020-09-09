知名全球網站亞馬遜也曾販售此商品，甚至還看到商品的下方留言竟然是打上5顆星，內容寫著這是個陪伴自己最好用的商品，讓媽媽徹底崩潰傻眼。(Mail News 翻攝)

1名居住在美國佛洛里達州的媽媽泰瑞( Terri )，有1名患有先天疾病「變異型免疫缺失症」（CVID）的8歲女兒凱特(Kat)，泰瑞為了不要讓女兒的人生留白，同時也是為了給自己的寶貝女兒加油打氣，大力支持8歲的女兒前去參加選美比賽，不料因在比賽時被不肖商人將凱特的外型複製下來，拿去做成成人專用的女童情趣娃娃，泰瑞甚至在知名亞馬遜網站也可以看到在販售，甚至還看到購買的人留言5顆星，並表示這個商品非常的好用，簡直是讓她徹底崩潰，泰瑞得知後立即向兒童救援聯盟（Child Rescue Coalition）尋求協助，也要求有代理此商品的廠商趕緊下架。

泰瑞和自己的女兒凱特居住在美國佛洛里達州(Florida)，因凱特先天患有「變異型免疫缺失症」（CVID），泰瑞為了想要給自己女兒1個精彩生活，以及多加鼓勵她的自信心，讓她參加了兒童選美比賽，從照片中可以觀看出，其實凱特的外型甜美，雖然年紀仍尚小，但是無論臉蛋、外貌以及髮色，皆都相當十分迷人，然而卻讓泰瑞意想不到的是，1次的參加比賽，竟然讓沒良心的商人利用凱特的外貌，完全複製的手法，將凱特變成情趣娃娃的外觀拿來販售，還以台幣16354元的高額價格來售出。

泰瑞的友人告訴她，曾在知名全球網站亞馬遜看到販售此商品，甚至還看到商品的下方留言竟然是打上5顆星，內容寫著這是個陪伴自己最好用的商品，讓泰瑞頓時傻眼無語，完全不知道該說些什麼。泰瑞表示，她無法相信原先只是想讓女兒去參加比賽，增加女兒的自信心，卻沒想到被商人利用拿來做出情趣娃娃，泰瑞在傷心難過後，她立即向相關單位求助，也希望能夠趕緊聯絡到相關管道，讓商品趕緊被下架。

兒童救援聯盟（Child Rescue Coalition）表示，根據美國的法規，因兒童情趣娃娃是屬於合法範圍的商品，因此也無法有任何強力法律能夠直接有效制約，目前只能發起連署，來禁止兒童情趣娃娃持續被生產。

(中時新聞網)