攝影師專業特寫。(取自東網)

香港女星高海寧外型性感，近來憑著在陸劇《三十而已》飾演正宮趙語靜一角，知名度大攀升，近日更在最新演出港劇《反黑路人甲》出殺招，在劇中上演霸王硬上弓的色誘橋段，誓言要將已婚男星王浩信所飾演的角色「由彎掰到直」！

高海寧在新戲尺度全開，穿著性感睡衣上演色誘王浩信橋段，原來她在劇中聽到王浩信與張振朗是一對同志愛人，竟然打算來個霸王硬上弓，以「女上男下」之姿騎在王浩信身上，打算將他掰到直，各種大膽色誘過程更是令觀眾看了臉紅心也跳。

高海寧身材火辣。(取自高海寧IG)

高海寧為戲犧牲超敬業，事後還在社群網站PO出多張火辣劇照，為新戲宣傳，「今晚到底發生了什麼，搞到莊明麗要出絕招？」果然引發網友暴動留言「應該要每集都出絕招」、「太性感了吧…但我鍾意」、「So Hot」。

高海寧因為在陸劇《三十而已》客串趙語靜一角，讓她知名度大增，其中她得知未婚夫劈腿，怒甩小三江疏影巴掌這一幕，更被激讚演技大爆發，但卻也引來網友留言質問：「就妳也配搧江疏影巴掌？」

而高海寧則展現高EQ回覆對方：「我剛開始真的不敢，是疏影姐給的膽子，叫我真真地打，她非常專業！很開心可以跟她學習！」大器回應為她圈了不少粉絲。

(中時新聞網)