YouTuber Ryu和 Yuma近日分享「日本的有趣校規10選」，讓網友跌破眼鏡。（摘自「Ryuuu TV / 學日文看日本」）

常在頻道上分享日本文化YouTuber 情侶Ryu和Yuma，以活潑有趣的互動吸引174萬網友訂閱。近日他們在「Ryuuu TV / 學日文看日本」上分享「日本的有趣校規10選」，整理出日本學校的超奇葩校規，表示絕對會讓大家「跌破眼鏡」。

【禁止綁馬尾】

Yum表示自己國中時期學校也有這樣的規定，近期又再度引起討論。而Ryu上網搜尋後，發現原因是「女生綁馬尾會煽動男性慾望」。對於日本人來說，男性認為女性綁馬尾是很性感的。但女生頭髮若及肩也規定要綁起來，所以yuma說通常日本女學生會剪短頭髮，或者將頭髮綁在兩邊。

【禁止二區分式髮型】

日本教育委員會的說明，表示會禁止男生兩側剃掉是因為「外表引起不必要的爭執和事故」。(摘自「Ryuuu TV / 學日文看日本」)

二區分式髮型是指男性將頭髮兩側推光的髮型，至於學校為什麼會禁止，Ryu找出教育委員會的說明，表示會禁止是因為「外表引起不必要的爭執和事故」。Yuma指出，可能二區分式髮型會被認為是不良分子，但實際上，日本學校有些規定真的很沒有說服力。

【強制黑髮】

Ryu指出，雖然許多學校都會限制學生不能染頭髮，但日本學校規定是「強制染黑髮」。也就是說，有些人天生髮色比較淺，或者游泳、曬太陽後頭髮變色，學校都規定要染成黑色。不過Yuma指出，天生非黑髮的學生，必須開學前先跟老師申請，在以前就學時期，每個月學校也都會進行頭髮檢查，非常嚴謹。

【禁止修眉毛】

Yuma說，以前碰過故意兩側眉毛全部剃掉的流氓男生，結果老師一看到整個火大，還拿麥克筆幫他畫兩道假眉毛，畫面又醜又很好笑。

【廁紙的使用不能超過30公分】

Yuma表示，沒有印象有這個規定，Ryu則說是在網路上搜尋到的，推測可能只是學校宣傳節省的規定。

【禁止穿低過腳踝的襪子】

Yuma表示不清楚為何禁止，但是在自己讀書的時候，會刻意把長襪折短一點穿。

日本學校超奇葩10校規。(摘自「Ryuuu TV / 學日文看日本」)

【禁止騎馬上學】

Ryu指出，這項規定是聽他朋友講的，推測這規定是很久以前就制訂了，但是學校依舊保留到現在。

【限穿白色內衣上學】

Ryu指出，日本國中規定女生只能穿白色內衣內褲上學，Yuma解釋，因為體育服是白色短袖的，若裡面穿有顏色的內衣，很容易被看到。

【上體育課時禁止穿內衣】

Ryu表示，這是日本小學的規定，但他坦言有被這項規定嚇到，因為現在小學生發育也很快，這樣感覺有點尷尬。他也進一步指出，網路上解釋是說：「因為怕流汗會讓身體著涼。」但Yuma也覺得很奇怪。

【禁止攜帶自動鉛筆】

這是日本國中的規定，Yuma透露，是因為怕有時候寫字太用力，自動鉛筆的筆芯突然斷掉飛出去會有危險。Ryu補充，有些自動鉛筆比較貴一點，學校擔心會因此發生學生偷竊事件。

日本的有趣校規10選！竟然讓女同學上體育課不穿内衣！

(中時新聞網)