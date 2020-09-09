印度的閱兵典禮上非常知名的摩托車特技表演，是非常重要的項目，但在其他國家卻引來不少嘲笑。（圖／網路）

印度自古以來因多元化的種族、宗教而成為一個龐大而紛亂的國家，在南亞次大陸又具有地理上的先天優勢，沒有強大的鄰國威脅其安全，使得印度的國防建設顯得大而無當。其武器採購兩極化嚴重，種姓制度致使部隊素質難以提升，又不重視後勤與訓練，大大影響其部隊戰力。印軍1962年遭解放軍完敗後，大陸就再也瞧不起這個部隊規模與人口數量都與之相當的南亞大國。

誠如復旦大學國際問題研究院林民旺教授所稱，打仗不是印度人的專長，和平才是。印度雖然有號稱全球第3大的130餘萬人常備兵力，與全球第4的武器裝備數量，還自詡為「南亞霸主」，卻在國際的印象中與軍事強國搭不上邊。

印度現有武器裝備水準並不差，其空軍擁有蘇-30MKI、陣風等先進的歐系與俄系戰鬥機，戰機總數約600~800架，其他各種軍機約2000架；陸軍則擁有T-90坦克近千輛，3000餘輛包括T-72、T-54/55等各型坦克及少量阿瓊坦克與英國常勝者坦克。這些購自外國的武器與國產武器呈現嚴重兩極分化狀態，對外軍購時多數受政治影響，追求新奇與名氣，而高價武器滿足了面子，卻無法滿足需求，造成大部份部隊仍使用二戰時期的老舊武器，品項規格太過複雜，無論在使用上與後勤維護上都有極大難度。

以邊境衝突會動用到的空軍為例，在600~800架戰機當中，其妥善率大約只維持6成，也就差不多約400架。其中又大部份部署在與巴基斯坦邊境，以此規模也大約只能與總軍力規模小得多的巴基斯坦打個平手。大陸的專家分析指出，如果連巴基斯坦都只能打平，萬一對上中國大陸，其結果不問可知。

在陸軍部份，印度經常宣傳其俄系裝備的坦克部隊，又以T-90坦克為主力，但其實印度T-90是T-72的改良版，不是俄製的自用版T-90，性能差距很大。火砲部份多數是牽引火砲，數量也太少，加上這些裝備有嚴重代差，維修保養上困難不小。

至於士兵素質與訓練，主要受限於兵役體制不合理。部隊數量雖很龐大，但仍處於半摩托化、半機械化的狀態，部隊資訊化則因基礎設施及人員訓練不足，幾乎沒有任何建樹。

印度兵員素質無法提高最主要是來自於種姓制度，目前採取的募兵制，服役年限17年，但因種姓制度嚴格，使得高種姓者則多數不願當兵，低種姓兵源雖多卻升不上去，合格軍官極為短缺，高級的技術與戰術訓練人才不足的現象非常普遍，種姓制度同時也嚴重影響部隊的團結。

除了武器與部隊素質之外，後勤保障也是作戰時極重要因素。目前印軍基層據稱光是步槍和子彈種類、口徑就多達十幾種，武器管理與人員訓練都非常吃力。尤其到了偏遠與交通困難的邊境地區，後勤保障、醫療衛生條件都是影響戰力重要因素，數十年前以數倍兵力對抗解放軍卻招致大敗，後勤不足是最重要因素之一。

總之，印度的軍事實力表面看起來規模不小，但實力卻與表象差距極大。在裝備問題、部隊結構與後勤保障等3大因素上，又缺乏足夠訓練或實戰經驗，要形成足夠戰力應對解放軍，恐怕是難上加難。

(中時新聞網)