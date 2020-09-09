美式賣場好市多廣受民眾歡迎，不少人在假日攜家帶眷大肆掃購，一名女網友分享自己經驗，表示去好市多買了個大型置物架，結帳後店員突然吐出7個字，讓她好感動，網友看到也大讚「太帥了」、「這還不買爆」。

女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，自己觀望了很久，終於還是入手了一組頗受歡迎的多功能置物架，但由於重量高達50公斤，讓她苦惱該怎麼搬上車。

女網友到好市多買了個重達50公斤的置物架，店員結帳後主動問她「需要幫忙上車嗎」，讓她又驚又喜 (圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

沒想到店員幫她結完帳後，突然問了一句「需要幫忙上車嗎」，讓她又驚又喜，直呼實在太貼心，更貼出店員幫忙搬運的背影照片感謝。

網友看到也紛紛留言：「認真的背影就是帥」、「帥翻了BJ4」、「這我還不買爆」、「推店員，上次自己搬到腰差點閃到」、「是不是怕客人受傷被投訴呀XD」、「這組CP超高」，還有人打趣回人正真好，原PO也回應「可惜了，我只是歐巴桑」。

(中時新聞網)