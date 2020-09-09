國民黨前桃園黃國園黨部主委、退將于北辰7日遭黃復興黨部無預警解職，前國民黨立委孫大千認為，于北辰是當前黨內幹部中的優秀人才，可在談話節目中為國民黨挺身辯護，若因誤會而錯殺忠臣，不但親痛仇快，更是自毁長城。他呼籲黨中央三思。

黨籍桃園市議員黃敬平8日不滿指出，黨中央開除于北辰「等於自毀長城」，批評國民黨內部黨同伐異，令人心寒，並宣布即日起他將不再出席國民黨中常會，並宣布辭去中常委。

孫大千也在臉書指出，「請江啓臣主席慎重考慮于北辰主委的解職案」。孫大千解釋，于北辰是當前黨內幹部中的優秀人才，不但有衝勁活力，更有論述能力，可以在談話性節目中為國民黨挺身辯護，也可以在直播節目中為國民黨傳播理念，絕對是國民黨的重要戰將。

孫大千表示，年輕化是國民黨轉型改革的重要目標。多元活潑，有容乃大，才能夠廣納各界的年輕人才。如果黨內連一點點的批評都無法容忍，那是走回頭路，會變成一言堂。選戰可以打敗，但是改革不應該停止。

孫大千並認為，于北辰的去留，將會成為外界觀察國民黨是否能夠堅持改革的重要指標，于北辰可以坦然面對，雲淡風輕，但是千千萬萬期待國民黨能夠浴火重生的黨員，絕對無法坐視不管。若「因為誤會而錯殺忠臣，不但親痛仇快，更是自毁長城。請黨中央三思」。

(中時新聞網)