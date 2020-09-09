樂團「守夜人」由雙主唱旭章 、稚翎、鼓手其偉、吉他手佳穎4人所組成，今年以《團體枕聊概念EP》叩關第31屆金曲獎「最佳演唱組合獎」，這三個月可說是團體的音樂版圖大爆發，同時迎接三喜，首度獲得金曲獎入圍、首度站上台北華山Legacy開唱、趁勝推出第二張創作專輯《使者Messenger》。

事實上，「守夜人2.0」陣容加入2位新血，元老旭章更是從鍵盤手身分，持續進修唱歌成為主唱，隨著典禮日子趨近，團體受到更多關注與被聽見，稚翎表示，這兩個月常在逛街時聽到自己唱的歌，會很想告訴身邊所有人這是我們的歌，但還是因為太害羞無法說出口。佳穎則笑說，「兩個月來的改變是朋友逢見面就問我走紅毯要穿什麼」。

他們將於19日首度在華山Legacy開唱，釋出四大亮點：祭出完整6人樂團編制，會演唱電影《女鬼橋》的「空」等從未發布的歌曲，還會邀來神秘的「雲端嘉賓」用虛擬方式扮演夢遊導覽員。現場透過裝置藝術的光線，讓粉絲聽歌時彷彿置身在迷幻燈會中；最特別的是，當晚會請來睡眠瑜珈師，帶領全場做放鬆自律神經的體驗練習，也符合「解放綑綁」的演出概念。

被問及比起宣布得獎跟舉辦專場，哪個壓力比較大？其偉直呼：「當然是專場壓力大！宣佈得獎不過就是跟聯考放榜一樣，有中沒中宣布完日子都還是得正常運作，但專場是兩三個月有著不能砸鍋的壓力煎熬。」

(中時 )