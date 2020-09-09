由於市場需求季節性下降，大陸8月二手房成交量自然回落。易居研究院近日公佈數據更顯示，8月受監測的13個城市二手房成交量約為8.6萬套，較上月下降7.2％。綜合1至8月的13城二手房成交量約為53萬套，較2019年同期下降6.3％。

據《經濟參考報》引述易居研究院研究員王若辰表示，1至8月的13城二手房年初累計成交量較上年同期的降幅繼續收窄，延續市場回暖的態勢，但未回到去年同期水準。

值得一提的是，今年7、8月從大陸中央層面到地方政府，各類涉及房地產調控的會議不斷召開，多個城市收緊調控政策。從政策收緊的城市來看，深圳、南京、杭州等城市8月二手房成交量均有所下降；相比之下，三線城市如岳陽、無錫、佛山的成交量仍繼續增長。

另從全大陸100個大中城市二手房價格來看，諸葛找房數據研究中心近日公佈的監測資料顯示，8月受監測的100個重點城市二手住宅市場均價為每平方公尺1萬5326元人民幣，較上月上漲0.17％，漲幅收窄0.09個百分點，年增率則上漲1.82％，漲幅擴大0.06個百分點。

(旺報 )