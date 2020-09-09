大陸第二屆「空中絲綢之路」國際合作峰會8日在北京舉行。據新華網引述中國民用航空局副局長崔曉峰在致詞中表示，8月底大陸民航每日航班量已經超過了1.3萬班，恢復到疫情前的9成。崔曉峰更指出，目前大陸與「一帶一路」國家和地區間每週貨運航班1068班，是疫情前的2.6倍。

據介紹，今年7月大陸民航完成運輸總周轉量48.8億多公里，是今年2月的2.7倍。另依照監測數據觀察，大陸民航生產運輸近期仍在加速發展，8月底民航日均旅客運輸量達160萬人次左右，跟去年同期比較已恢復至近8成，其中大陸國內航線更是恢復至去年同期近9成，客座率升至75％左右。

中國民用航空局發展計劃司副巡視員張清表示，目前全球民航總體呈現緩慢恢復態勢。據國際民航組織預測，2020年全球航空客運量預計年減幅52％至59％，全球航空公司客運收入損失預計3220億美元至3620億美元，而全球交通量預計將在2022年恢復至2019年的水準。

(旺報 )