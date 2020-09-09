美股經過勞動節連假後周二（8日）開市，由於科技股湧現賣壓重挫。道瓊工業指數狂瀉632.42點，以科技股為主的那斯達克指數大跌逾4%，直接進入修正區，累計過去3個交易日跌約10%。多頭熱門指標特斯拉更跳水血洗暴跌21%，創公司跌幅紀錄，直接掉入熊市。

道瓊工業指數重挫632.42點，跌幅2.25%，收在27500.89點。

標準普爾500指數挫跌95.12點，跌幅2.78%，以3331.84點作收。

那斯達克指數大跌465.44點，跌幅高達4.11%，收10847.69點。

美股今天開盤即遇科技股持續賣壓持續，科技股領頭羊特斯拉、蘋果、亞馬遜等均跌收；蘋果下跌6.7%，市值蒸發近1400億美元、特斯拉跌逾21%，創史上最慘單日跌幅。特斯拉暴跌主因為標準普爾500供應商S&P Global上周五盤後宣布，不會把特斯拉納為標準普爾500成份股，但未對此一決定的原因提出說明而引發拋售潮，公司股價大跌21％，對比近期498.32點的高點，跌幅高達34%，直接進入熊市。

(中時新聞網)