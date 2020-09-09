魏蔓與阿Ken近期參與東森戀愛實境秀節目《我們練愛吧》，體驗情侶約會行程，媒體披露兩人互動意外地「有默契」。不過本刊卻發現，自稱「很久沒有談深入的戀愛」的魏蔓（36歲），其實私下與阿Ken並無往來，反而是和向來偏愛姐弟戀的張庭瑚（29歲）走得很近，不但讓張庭瑚開著她的車趴趴走，相差7歲的兩人，還疑似已進展到同居關係。

七夕情人節前一天，八月二十四日晚間七點半，張庭瑚拿著白色背包走出台北市內湖區的住處，出門搭乘多元計程車；約二十分鐘後，魏蔓跟著離開張庭瑚住處，快步搭上計程車，直奔內湖一家健身房運動。根據本刊長時間觀察，曾經合作《愛情白皮書》的兩人，似乎「假戲真做」，而且可能已經交往好一段時間；這一天，並非兩人首度現身同一住所。

張庭瑚、魏蔓先後從男方家門走出，各別搭了多元計程車離開。（圖／本刊攝影組）

八月十七日晚間七點半左右，魏蔓開著銀色福斯小車前往張庭瑚住家門口，沒多久，穿著短褲和拖鞋的張庭瑚從走出家門，非常自然地從魏蔓車上接下數袋疑似是餐點的物品，份量看來不只一人份。隨後，魏蔓開進停車場，消失在夜色中。

魏蔓開車進到張庭瑚住處，過不久，張庭瑚緊張兮兮東張西望下樓查探一番。（圖／本刊攝影組）

過了半個多小時，張庭瑚獨自走出家門，應該開心嘗完魏蔓「人肉快遞」餐點的他，晃到巷子口四處張望，繞了一圈進門前，再度回頭查探，看得出並非單純出門散步，恐怕是擔心自己與魏蔓的戀情見光。

魏蔓也和張庭瑚一樣小心謹慎。八月十八日，下午近三點，張庭瑚搭乘經紀人的車子出門工作，約莫一個小時後，魏蔓的銀色福斯小車從男方住處旁經過，路邊明明有許多空車位，她偏偏要捨近求遠，硬是繞了附近幾條巷子，將小車停在遠處，車身還沒打正便匆匆下車。當時天氣炎熱，魏蔓卻把自己包緊緊，沿途小心翼翼不時回頭查看，原來，她是和王牧語、黃甄妮等友人相約打羽球。

跟王牧語打完羽球，魏蔓開著她的銀色小車離開。（圖／本刊攝影組）

傍晚六點出頭，魏蔓與王牧語一同離開球場，兩人大概懷疑被跟拍，開始沿途查探路邊車輛，不時貼近玻璃用手機燈光查看車內，走到張庭瑚住處的巷子時，更發揮「辦案」精神一路查到底，最後才願意走回原本的停車處，由魏蔓駕車載著王牧語離去。

對於假戲真做爆交往，魏蔓經紀人晴晴表示，公司不過問魏蔓私生活，也不方便回應去張庭瑚家做什麼，至於雙方關係，晴晴說：「就是朋友的正常交往，公司也知道，平常魏蔓交友滿低調的。如果有好消息，魏蔓也不會藏，但目前就還是朋友。」張庭瑚則透過經紀人Nick回應：「魏蔓是拍戲認識的朋友，最近她偶爾會跟我聯絡，去我家是因為剛好有朋友聚會，真的就是普通朋友，她是大姊，大家會不會想太多了。」

阿Ken跟魏蔓拍戀愛實境被爆出曖昧，其實兩人私下並無交集。（圖／東森提供）

(中時新聞網)