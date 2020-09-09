網紅「館長」（陳之漢）日前遭槍擊受傷住院，各路政治人物爭相探視他，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜縱使公務再忙，也要搶著蹭他；總統蔡英文更具名送去水果禮盒。如此「榮寵」堪稱一絕，再度引發外界對「政治網紅化」的憂心。

平心而論，館長堪稱是台灣網紅界的佼佼者，他直率敢言、性格強悍，三字經、五字經能毫無忌諱地脫口而出，動輒展露肌肉、嗆聲單挑，也常跨界評論時事，藉此擴張健身事業、大做其他延伸生意，這是他的本事。

然而，正所謂風行草偃、上行下效，世俗之風雖可各自吹拂、百花齊放，但國家上位者等政治精英，卻能導引社會主流吹的是德風或歪風，以及要傳遞何種價值觀給下一代。

政治精英不能不深刻體認自己的公眾責任，那為何他們總是甘願降格、追蹭網紅？說穿了是缺乏自信，不斷沉溺於人氣等於選票、網民等於支持度的迷霧中，像上癮般的追逐短期「嗨度」。問題是，一般的小政客可以如此，國家的領導人與政治領袖也能這樣不負責任、自甘墮落嗎？

「政治網紅化」雖是時勢所趨，但其氾濫與扭曲必須被導正，且看以下這段文字：「某些政治素人依賴網紅政治一夕暴起的故事，激勵了更多政治人物投入虛擬的網路世界，企圖衝高聲量，凝聚同溫層，以便在選舉中攻城掠地，創下個人政治頂峰，於是網紅政治成為顯學，實幹的做事風格則備受忽視，這絕非成熟民主的正常現象。」

這段話何其熟悉，又多麼讓人哭笑不得！這是出自去年九月二十三日的《自由時報》社論，正值蔡英文民調開始超越韓國瑜之時，文中所批評者一看便知是韓國瑜與柯文哲。問題是，「政治網紅化」的流弊應同時適用於朝野各黨，但如今這個潮流可曾退去？在民進黨繼續執政下，多數網紅與執政黨相互唱和，綠媒社論所批判的問題，難道就不存在了嗎？

「政治網紅化」的始作俑者，即使不是蔡英文，卻因她而「發揚光大」。二○二○年總統選戰中，她花了多少心力、動員多少網紅，甚至透過民進黨豢養網軍側翼進擊，操弄「反中」與「醜韓」時勢贏得大選。成功連任後，行政院長蘇貞昌更是大量投入政府資源，透過社群媒體宣傳政策，順便大刷存在感。

今年以來，「官方臉書」已成為一股新興勢力，競相以詼諧有趣的語言，與網友互動熱絡。日前，卻發生「外交部小編將中華民國視為贅字」的爭議，更加凸顯「鍵盤治國」、「政治網紅化」的問題。

創意不能混淆政策，手段也不能超越內容，當總統網紅化、閣揆小編化，國家的方向怎能不亂？

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(中時新聞網)