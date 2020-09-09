蔡英文政府閃電放寬含「瘦肉精」（萊克多巴胺）的美國豬肉、全齡美國牛肉進口，引爆爭議。回顧前朝馬英九政府執政時期，也曾因美牛進口政策慘遭撻伐，當年許多撂狠話的民進黨政治人物，今日已位居廟堂；昔日上百團體組成的「反牛聯盟」，也不再揮舞「進步大旗」，只剩消費者文教基金會、主婦聯盟仍堅守反對立場，印證古諺所說的「板蕩識忠臣、日久見人心」。

令人好奇的是，那些曾打著「監督國會」、「關心環評」的進步團體，是默認了「昨非今是」嗎？還是昔日根本就是政治導向，留待民意、輿論和歷史定奪。

隨著科技進步，人類對生活的要求愈來愈多，國與國貿易互動頻繁，甚至談判傾軋也大幅增加，很多政策利弊得失互見。例如為了建設而破壞生態，核能發電和火力發電都是如此，各國都想要便宜、穩定用電，核能發電雖最便宜，也不像火力發電造成空氣汙染，但核廢料難以處理，福島核災更令人嚇破膽。

開放含瘦肉精的美豬、美牛進口，其實也是「抉擇」問題。台灣長期靠美國保護，如今兩岸關係嚴峻，美國政府更公開「反中」，蔡政府不可能對美國說「不」。

當歐盟尚無法確認瘦肉精對健康的危害，嚴禁含瘦肉精的美國豬肉進口之際，也有美國家長懷疑瘦肉精可能導致子女患自閉症，正在打官司，台灣卻只能對美國要求照單全收，這正是很現實的政治抉擇。

儘管如此，政府絕非只能消極地接受美國豬牛，畢竟我們是主權國家，台灣人又偏好食用豬肉甚於牛肉，連衛福部長陳時中都坦承，含瘦肉精的豬肉可能不利於心血管疾病者，那麼政府應更有責任，確保不想吃含瘦肉精豬肉的民眾，能有較多的選擇。

此外，美豬價格比台灣豬肉低了一半，價格上很有競爭力，如何避免社經地位較差的民眾，尤其是學齡兒童「被迫」長期食用低價的美豬，恐讓健康成為貧富差距下的犧牲品，這都是政府不能推卸的責任。

當政府決定開放肉品市場競爭，因美豬價格比台灣豬肉便宜，在地豬農立刻備感威脅，這就是為何前總統李登輝生前要發展台灣高級肉牛的原因。台灣現有肉牛大多是退役水牛，再加上養育技術不發達，品質輸給國外肉牛（如日本和牛）一大截，但台灣不乏愛吃牛肉的民眾，若長期將市場拱手讓給紐澳牛及美國牛，本地養牛戶的生存將更為艱辛。

如果李登輝發展台灣和牛的理想能實現，養牛技術移轉台灣農民後，養牛戶就有機會在高級肉牛市場搶下地盤，不必冒著風險爭搶低價肉品市場。畢竟想吃得健康的老饕很多，就算美豬牛價格較便宜，也絕非他們心中首選。

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(中時新聞網)